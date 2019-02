zpe, Novinky

„Vláda s komunisty, socialistická politika, zvětšující se stát, rostoucí výdaje státního rozpočtu, nové regulace, předpisy, kontroly, omezování aktivních lidí – to je bilance hnutí ANO ve vládě. To jsou fakta, řeči Andreje Babiše jsou jen prázdná slova,“ uvedl Fiala v prohlášení.

S Babišem prý souhlasí v tom, že stát by měl být malý a levný a neměl by nikoho otravovat. Fiala podotkl, že Babiš za posledních pět let ve vládě ale dělal přesný opak. Zdůraznil, že za posledních pět let narostl počet státních zaměstnanců o 45 tisíc a výdaje na jejich platy o 75 miliard korun.

Video

Projev předsedy Andreje Babiše na sněmu ANO

„Celkové výdaje státu za pět let vzrostly o 300 miliard korun, tedy o 24 %. To je ten levný a malý stát podle Andreje Babiše v praxi,“ zkritizoval Fiala.

Je jako Jekyll a Hyde, kritizoval Skopeček



K němu se přidal poslanec ODS Jan Skopeček. Z Babiše se podle něj stal politický Jekyll a Hyde se dvěma osobnostmi. Jedna rádoby přívětivá tvář prý vystupuje na stranických akcích, kde slibuje úlevy živnostníkům, mluví o nízkých a stabilních daních, investicích.

„Druhá jeho mnohem méně přívětivá tvář ale řádí v realitě na vládě a ve Sněmovně, kde Babišovo hnutí ANO jen před pár dny protlačilo spolu s komunisty a socialisty do dalších čtení rozšíření administrativní zátěže na další skupiny podnikatelů v podobě třetí a čtvrté vlny EET, nebo zrušení karenční doby, které podnikatelům škodí,“ zhodnotil Skopeček.

Babiš naopak ve svém projevu zkritizoval ODS. Podle něj se ukázalo, že superhrubá mzda byla klasickým podvodem z dílny ODS. Na místo slibované rovné daně ve výši 15 %, občanští demokraté podle Babiše podvedli zaměstnance a navýšili základ odvodů.