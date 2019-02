Žalobce zkoumá podezření, že Mynář ovlivňoval soudce

Na konci příštího týdne by již mohlo být jasno o osudu trestních oznámení, která prezidentova kancléře Vratislava Mynáře podezřívají z ovlivňování soudců. Dokumenty má zatím na stole šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek, který se zabývá tím, jestli Mynář mohl spáchat trestný čin. Pokud by shledal, že to je možné, tak případ předá k prošetření policii.