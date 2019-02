Barbora Zpěváčková, Novinky

Pokud se poslanec neomluví a dva dny nepřijde na jednání Sněmovny, ztratí nárok na polovinu platu a polovinu paušálních náhrad. V případě, že se neomluví ze čtyř jednacích dnů, přijde dokonce o celý plat.

Zákon o platech představitelů státní moci, který sankce stanoví, byl přijat už v roce 1995, v praxi se ale k postihům nikdy nepřistoupilo, protože poslanci nezřídili žádný orgán, který by o omluvenkách rozhodoval. Nově by měl omluvenky posuzovat organizační výbor.

Změnu chtěla i Němcová a Zeman



„Sněmovna na můj návrh schválila, že po 20 letech se to začne používat. O to se dosud marně pokusili Miroslava Němcová a Miloš Zeman. Nyní se tomu začne věnovat organizační výbor. Po roce můžeme vyhodnotit, zda to má pozitivní efekt na účast,“ radoval se na facebooku šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

Pro usnesení hlasovalo 136 poslanců ze 170 přítomných. Část zákonodárců se hlasování zdržela. Na záznam se můžete podívat zde.

Farský: Budeme mít akorát lepší pocit



Šéf poslanců STAN Jan Farský uvedl, že usnesení podpoří, zároveň ale poznamenal, že se nejedná o nic přelomového. „Nic se nezmění, omluvenky budou chodit dál. Z mého pohledu jde o mnoho hluku pro nic a realita zůstane stejná, jen budeme mít lepší pocit, že se zpřísní režim, který ale nic nezmění,“ řekl na úterní tiskové konferenci Farský.

Velká změna prý nenastane ani u ODS. „V našem klubu se nic nezmění, naši poslanci jsou aktivní. Opozice nám vyčítá, že mluvíme hodně a často,“ prohlásil šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Nejvíc absentuje Babiš



Z analýzy vyplývá, že ve Sněmovně na hlasováních nejčastěji chybí premiér Babiš, účastnil se pouze 35 procent hlasování, omluven byl 1113krát. Na druhém místě je Karel Schwarzenberg, který byl pouze na 44 procentech hlasování.

Valnou docházkou se nemohou chlubit ani sociální demokraté. Více než na polovině hlasování chyběl někdejší ministr vnitra Milan Chovanec, který se ale nechal slyšet, že do konce března ve Sněmovně skončí. [celá zpráva]