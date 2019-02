Novinky, ČTK

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil v úterý řekl, že vedení jeho strany odsouhlasilo spolupráci s hnutím, příští týden chtějí uskupení oficiálně představit kandidátku. Zřejmě ji povede Pospíšil.

Podle lídra STAN europoslance Stanislava Polčáka jde ještě o detaily smlouvy. „Základní parametry jsou v zásadě hotové,” řekl.

Pospíšil ani Polčák nechtěli potvrdit, že lídrem společné kandidátky bude předseda TOP 09.

Starostové se už v lednu dohodli na spolupráci pro evropské volby se Stranou zelených a s desítkou regionálních subjektů. S dalšími ještě jednají. „Vypadá to, že přistoupí ještě další regionální hnutí, která třeba mají zastoupení v Hradci Králové. Jednáme ještě s hnutím OSTRAVAK. Ta spolupráce bude skutečně široká,” uvedl Polčák.

Obnovené partnerství



TOP 09 a STAN spolupracovaly už dřív. TOP 09 kandidovala do Sněmovny s podporou Starostů v roce 2009 a 2013, společnou kandidátku strany měly také při minulých evropských volbách před pěti lety. Spolupráce skončila předloni, do Sněmovny se v roce 2017 obě strany jen těsně dostaly samostatně. Společnou kandidátku ještě se zástupci KDU-ČSL, LES a Demokratů Jana Kasla postavily TOP 09 a STAN do loňských komunálních voleb v Praze.

STAN spolupráci se Zelenými a regionálními subjekty pro evropské volby oznámil koncem ledna. Polčák tehdy uvedl, že dál chtějí jednat s TOP 09 s cílem sjednotit proevropské politické síly.