Kristýna Léblová, maj, Novinky

Pokud je někdo milovníkem například právě tramvají, jeho sen se může stát skutečností. Vyvolávací cena je 350 tisíc korun. „Dopravní podnik nabízí opotřebený a vyřazený majetek prostřednictvím obálkové metody. To znamená, že zvítězí nejvyšší navrhnutá cena,“ řekla Novinkám mluvčí DPP Aneta Řehková.

Na své nové majitele čeká stovka autobusů a dvacet tramvají. Některé z nich jsou i pojízdné. Kolej si už ovšem pronajmout nelze, tudíž si majitel musí tramvaj odvézt a dát si ji třeba na zahradu nebo z ní například udělat kavárnu.

Mezi kusy na prodej zájemci naleznou i hasičské auto Tatra, které bylo v provozu od roku 1988, tudíž se dnes považuje už za veterán. Naposledy zasahovalo při velkém požáru v Hostivaři loni v květnu.

Hasičský vůz Tatra byl v provozu od roku 1988.

FOTO: Novinky

Zbystřit by měli i zubaři. Dopravní podnik Praha nabízí zubařské křeslo, vrtačku, rentgen nebo soupravu Chiradent.

Kuriozitou jsou ale i chatky z dětského tábora. Ty se nacházejí v Hlavatcích na Táborsku. Jsou plně funkční a obsahují veškeré vybavení jako postele nebo skříně. Kupující si však musí zařídit vlastní dopravu.

„Většinou prodáme všechno, co nabízíme. Pokud ne, zkusíme to znovu třeba za pár měsíců,“ dodává Řehková. Zájemci mají možnost své nabídky podat DPP už jen do úterka 12. února.

Některý majetek je nepojízdný, určený přímo do šrotu.

FOTO: Novinky