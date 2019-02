zpe, Novinky

„Spor o nejmenování dvou našich kolegů profesory nekončí. Mě osobně tato záležitost netěší a mrzí. Bohužel. Dle našeho názoru zákony a pravidla musejí platit pro každého občana, jak pro rektora, tak pro pana prezidenta,“ uvedl Zima.

„Domníváme se, že byla porušena pravidla pro jmenování profesory. Podali jsme k Městskému soudu v Praze dvě žaloby pro nejmenování profesory. Tento spor není sporem Zima - Zeman. Je to spor Univerzita Karlova versus prezident republiky,“ dodal rektor.

„Není úkolem prezidenta republiky, ani ministra, aby přezkoumávali podmínky pro jmenování profesorem,“ doplnil prorektor Gerloch.

Zeman nehodlá ustoupit



Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček Novinkám napsal, že krok univerzity není překvapivý. „Pan prezident na svém rozhodnutí ale trvá,” zdůraznil mluvčí.

Prezident odmítl akademiky jmenovat za profesory, a to i poté, co mu věc vrátil soud. Ten konstatoval, že Zeman měl profesory jmenovat a neposuzovat, zda docenti splňují či nesplňují podmínky. To podle soudu přísluší vysokým školám. [celá zpráva]

Zeman argumentoval tím, že Fajt údajně požadoval, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k platu ředitele Národní galerie. Prezident také prohlásil, že Fajt nemá dostatečné kvalifikační předpoklady. U Ošťádala kritizoval kontakty s komunistickou Státní bezpečností.

Rektor Zima v polovině ledna označil prezidentovo jednání za narušování akademických svobod. Hovořil o tom, že univerzita chystá správní žaloby. Zákon o vysokých školách říká, že profesora jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.

Ústavní právník a prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch

Gerloch: Nejsem se Zemanem blízce spřízněn



Na pondělní tiskové konferenci vystoupil i prorektor Aleš Gerloch, kterého chce Zeman jmenovat ústavním soudcem. K tomu, aby se Gerloch stal ústavním soudcem, je potřeba souhlas Senátu. A právě v horní komoře to Gerloch nemá jisté.

Ústavní soudci

Ústavní soud je tvořen patnácti soudci. Ty se souhlasem Senátu jmenuje prezident na dobu deseti let. Předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu jmenuje prezident republiky samostatně z řad soudců Ústavního soudu.



Část senátorů mu vyčítá že poskytoval prezidentovi právní analýzy v kontroverzních kauzách. S oporou Gerlocha Zeman odmítl své předvolební výjezdy do krajů označovat jako kampaň, došel k názoru, že nemusí vyslyšet návrh premiéra a jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD), a označil za nezákonné vydat do USA ruského hackera Nikulina. [celá zpráva]

Gerloch se proti tomu v pondělí ohradil. „Existuje určitý názor, že jsem blízce spřízněn s prezidentem republiky, že pro něj zpracovávám stanoviska. Není tomu tak, sešel jsem se s ním párkrát. Za tu dobu, co je v úřadu, a to je šest let, jsem vypracovával pouze dvě stanoviska. Prezident oceňuje nestrannost a objektivnost mého přístupu,” prohlásil Gerloch.

Připomněl, že je prorektorem pro akademické kvalifikace a právě z tohoto důvodu vystupuje na tiskové konferenci. Ovčáček zároveň Novinkám sdělil, že prezident stále počítá s tím, že navhrne Gerlocha na post ústavního soudce.