Aleš Fuksa, Právo

Osobnost Miroslava Zikmunda, který se narodil 14. února 1919 v Plzni, si připomene řada jeho přátel. Výročí vzpomenou ve zlínském Muzeu jihovýchodní Moravy i například v městské knihovně Plzni. Na století Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky nezapomněla ani Česká pošta, která v době oslav vydá příležitostné poštovní razítko s textem "M. Zikmund, Zlín 1", a to k příležitosti speciálního poštovního archu Století Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.

Přesně v den stých narozenin legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda vydává Česká pošta příležitostný poštovní aršík.

FOTO: Česká pošta

V obrazu razítka je portrét Miroslava Zikmunda, na poštovním archu pak dominují postavy obou legend stojící u své Tatry 87. V pozadí jsou výjevy z jejich cest a mapa světa s vyobrazením objevitelských tras H+Z. Ty lemuje trikolora v národních barvách.

Miroslav Zikmund (vlevo) a Jiří Hanzelka na jedné ze svých výprav.

FOTO: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, archív H+Z

Ve spolupráci s radioamatérem Jiřím Králem z Ostravy bude v těchto dnech také aktivována radioamatérská značka OL100ZH. „Na amatérských krátkovlnných pásmech se budou vysílat do celého světa informace o cestovatelích H+Z. V dubnu bude radioamatérské vysílání rozšířeno i na značku OL60ZH a bude se vysílat na originálním zařízení Jiřího Hanzelky přímo z Tatry 805, která absolvovala 2. cestu, a to z platformy 14|15 Baťova institutu ve Zlíně,“ uvedla Magdalena Preiningerová, která se ve zlínském muzeu stará o výjimečný archiv H+Z.

Tímto způsobem muzeum připomene i 60. výročí startu legendární dvojice na druhou cestu. Už na konci loňského roku vydal Klub H+Z kalendář na roky 2019/2020 s 25 fotografiemi z obou cest inženýrů Hanzelky a Zikmunda.

Miroslav Zikmund

FOTO: 14|15 Baťův institut

První akcí letošního roku se stala výstava Miroslav Zikmund 100 let, která ukazuje umělecká díla inspirovaná životem a dílem obou cestovatelů. Cestovatelské legendě vzdává hold i mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně, jehož hlavním letošním tématem se stane pásmo nazvané Objevuj a poznávej. Festival se koná na přelomu května a června.

Na svého rodáka, který si za druhý domov vybral Zlín, vzpomínají i v Plzni. Ve Smetanových sadech je k vidění výstava s názvem Zikmund 100 mapující cestu Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky z let 1959 – 1964. Expozice je součástí projektu Tomáše Vaňourka a Lukáše Sochy, kteří se v dubnu 2018 vydali po stopách H+Z. Ve 32 zemích hledali místa, odkud fotili Hanzelka a Zikmund, a to s odstupem šedesáti let. Další výstava přibližuje v Knihovně města Plzně knižní a filmovou produkci Miroslava Zikmunda.

První výprava H+Z po válce v roce 1947

Cestovatelé Hanzelka a Zikmund se stali legendou, při vyslovení jejich jmen se snad každému v Česku vybaví vůně tajemných dálek a touha po dobrodružství. Vytvořili dvojici, která projela takřka celý svět a své zážitky poutavě zpracovala v desítkách knižních, rozhlasových i filmových cestopisů. Neodloučila je ani dvě desetiletí, kdy byli v nemilosti komunistického režimu, rozdělila je až Hanzelkova smrt před šestnácti lety.

Miroslav Zikmund u kamery při jedné z cest

FOTO: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, archív H+Z

První plány na cestu kolem světa se v hlavách mladíků začaly rodit již v roce 1938 na Vysoké obchodní škole, kde oba studovali. Na svou první cestu vyrazili až po válce 22. dubna 1947 v osobním voze Tatra 87. Během této tři a půl roku trvající výpravy projeli celou Afriku a Ameriku od jihu až do Mexika. Hanzelka se Zikmundem spolu navštívili třiaosmdesát zemí světa, napsali přes 20 knih a proslavili vozy Tatra i Československo. Z jejich cest vzniklo na 700 rozhlasových a 300 novinových reportáží, natočili kolem 150 krátkých a čtyři celovečerní filmy. Oba se stali příkladem pro mnohé cestovatele, někteří z nich se vydali po jejich stopách.



Miroslav Zikmund u legendárního stroje, ve kterém společně s Jiřím Hanzelkou absolvovali expedice po Africe a Jižní Americe (archivní foto)

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Uznání a obdiv Miroslavu Zikmundovi vyjadřují mnozí cestovatelé, i další česká legenda, 88letý Miloslav Stingl, čestný náčelník indiánského kmene Kikapú. „Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka jsou největšími českými cestovateli od dob Emila Holuba. Mirka mám velice rád. Obdivuji, jak vždy zvládal obrovskou fyzickou i psychickou zátěž, což spolu s Jiřím Hanzelkou prokázal při mnohaletých expedicích,“ řekl Právu Stingl.