Tři koleje a zachování siluety. Praha už ví, co s mostem pod Vyšehradem

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) v pátek představil, jak by mohlo vypadat přemostění pod Vyšehradem, kde stojí stávající železniční most, který je ve velmi špatném stavu. Ve hře jsou dvě varianty. Pokud by šel nynější most zachránit, postavil by se vedle něj druhý jednokolejný. Druhou možností je výstavba nového tříkolejného mostu, jenž by svým tvarem zachoval panorama Vyšehradu.