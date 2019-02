Novinky

Problémy jsou v obsluze linek S2 z Prahy do Kolína přes Lysou nad Labem, S4 do Kralup nad Vltavou a S7 do Berouna. Podle webu Českých drah by problémy měly trvat do půl deváté.

Lidem, kteří jezdí z okolí hlavního města do Prahy do práce, dělají zrušené spoje velké problémy.

Dva spoje na trase Praha - Kralupy nad Vltavou byly odřeknuty. Odřeknuto bylo i několik spojů na trase Praha - Beroun.

Problémy byly ráno i na trase z Prahy do Kolína přes Český Brod kvůli námraze na trolejovém vedení.