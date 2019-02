Kristýna Léblová, jdu, Novinky

„Od pondělí bude vyloučena tramvaj číslo 14. Dále se budou muset připravit na dva výlukové víkendy. Bude to víkend 9. a 10. a víkend 23. a 24., kdy zde nebude projíždět žádná tramvaj,“ popsala dopravní omezení mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Od 9. února pak dojde i k omezení pro řidiče. „Bude vedena objízdná trasa po ulici Dukelských hrdinů směrem k Výstavišti. Toto omezení bude trvat až do 23.,“ dodala.

Silniční most musel být kvůli prasklinám v konstrukci na několik dní uzavřen v říjnu loňského roku. Na havarijní stav mostu upozornila diagnostika, kterou pro TSK vypracovala firma Pontex. Ta navíc zjistila, že skutečné provedení mostu se liší od projektové dokumentace.

Nosná konstrukce mostu, jež využívá upínací lana, totiž byla postavena v rozporu s projektem. Konstrukčně se přitom jedná o podobné přemostění, jako byla Trojská lávka či zřícený most v Janově. Kvůli chybě v dokumentaci nebylo možné určit spolehlivost mostu, rapidní zhoršení stavu mostu tak mohlo vést k jeho zřícení.

Tehdejší nouzové zajištění umožnilo začátkem listopadu návrat provozu většiny tramvají pod mostem. Koncem prosince pak TSK umožnila na mostě také průjezd automobilů do 3,5 tuny.

Další osud mostu je nejasný

„V současné době je most nouzově zajištěn pomocí jednotlivých stojek ve druhém a čtvrtém poli. Tyto stojky jsou pasivní, to znamená, že se mostu nedotýkají,“ uvedl Petr Vítek, specialista ze stavební firmy Hochtief, která je zhotovitelem prací na mostě. Nová konstrukce bude podle něj most plně podpírat v obou zmíněných polích.

„V poli dva bude most hustě podepřen jednotlivými stojkami,“ uvedl. Dohromady se bude jednat o systém pěti stojek. Odlišná konstrukce je pak plánovaná pro druhou podpíranou část mostu, a to kvůli umožnění průjezdu tramvají pod mostem. „Pod most budou umístěny dva mohutné ocelové nosníky. Každý z nich bude podporován třemi stojkami,“ vysvětlil Vítek.

Na tyto podpěry se poté zatlačí hydraulickými lisy, přilehnou tak k nosné konstrukci a převezmou tak část zatížení samotného mostu. Tento systém byl podle generálního ředitele TSK Petra Smolky použit i na podepření například Libeňského mostu.

Po dokončení by měl být most podle něj bezpečný. Přesto přes něj budou i nadále moci projíždět jen auta do 3,5 tuny.

Současné podepření mostu by mělo vyjít na 16 milionů korun. Co bude s mostem dál, přitom není ještě rozhodnuto. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) už dříve uvedl, že by případná oprava mostu byla natolik nákladná, že zřejmě bude nutné most zbourat. Město uvažuje o nahrazení mostu běžnou křižovatkou.