zpe, Novinky

„Ráno jsme se dohodli s panem ministrem zemědělství, že ve spolupráci s policií připravíme zvýšené kontroly polských kamionů na hranicích tak, aby policie ve spolupráci s veterináři mohla provádět kontroly přímo na hraničních přechodech,“ uvedl Hamáček.

Kdy se přesně kontroly zpřísní, Hamáček neřekl. Podle něj by to ale mělo být co nejdříve. „V ideálním případě by k těm záchytům mělo docházet na hranicích. Pokud by se znovu stalo, že nám Poláci zase něco neřekli, tak se pokusíme to zachytit již na hranicích. Očekávám to co nejdříve,“ dodal.

Prvotní informace od polských a českých úřadů byla taková, že závadné hovězí se do Česka nevyváželo. Po třech dnech ale vyšlo najevo, že maso z problematických polských jatek, kde se porážely nemocné krávy, se dostalo i do České republiky.

Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana šlo o zhruba 300 kilogramů hovězího v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem.