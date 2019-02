Jan Menšík, Právo

Soud ponechal Kaslové možnost proti rozhodnutí se odvolat. Ta se však společně se svým advokátem rozhodla tuto možnost nevyužít.

„Odvolávat se nebudeme, protože chceme, aby se věc zrychlila,“ řekl Právu Vyskočil.

„Jako vedlejší účastník totiž udělá pan prezident všechno, aby se to rozhodnutí maximálně oddálilo, protože je to v jeho zájmu to prodlužovat. My to chceme urychlit,“ vysvětlil advokát.

Původně Kaslová chtěla omluvu od Kanceláře prezidenta republiky, to však zatrhl Nejvyšší soud. Stát tak v tomto případě bude zastupovat ministerstvo financí.

Vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová u soudu

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Zeman před čtyřmi lety o Peroutkovi řekl, že napsal v časopise Přítomnost článek s názvem Hitler je gentleman. Zároveň mu přisoudil výrok „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Později se ukázalo, že autorem tohoto výroku je Jan Stránský.

Následně za tato vyjádření sklidil prezident kritiku od historiků i Kaslové. Článek následně hledal prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček, avšak v nedokázal jej v archivech objevit. Podle historiků neexistuje.

Po tomto rozhodnutí se již soud může tedy začít případem plně zabývat. Kromě omluvy má soud také posoudit, jestli prezident svými výroky na adresu Peroutky způsobil škodu jeho vnučce.