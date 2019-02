Vladimír Klepáč, Právo

Ochránkyně práv tvrdí, že muž měl tyto peníze dostávat jako invalidní důchod již před lety. Nestalo se tak prý kvůli chybě České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ta ji ale odmítá připustit.

Šabatová se proto ve věci obrátila na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD). Neuspěla. Proto nyní v této závažné kauze žádá nápravu po vládě.

Zarážející je, že problém se podařilo odhalit jen proto, že rodiče muže odešli do starobního důchodu. Léta se o nemocného syna, který pobíral od roku 2010 od státu pouze 3114 korun měsíčně, starají. Jejich příjmy šly ale s odchodem do penze dolů.

ČSSZ měla všechny podklady k tomu, aby rozhodla správně Anna Šabatová, ombudsmanka

Na ombudsmanku se obrátili s tím, že si nevědí rady, protože synovi už příliš nemohou finančně pomáhat, a zajistit mu tak potřebné služby. Upozornili na to, že jeho důchod je podezřele nízký. To se také potvrdilo.

Šabatová zjistila, že muž měl na důchod nárok již v roce 2003. Situaci si zkomplikoval sám, což je ale zase na druhé straně výsledkem jeho těžkého onemocnění. Z let 2003 až 2010 totiž scházely záznamy o jeho léčbě. Jedním z projevů jeho onemocnění bylo totiž odmítání léčby.

Správa byla povinna informace dohledat



Na jedné straně byl sice u lékařů, a tedy i psychiatrů, evidován, odmítal ale vycházet z domu a chodit do ordinací. V kontaktu tak byli místo něj se zdravotníky jeho rodiče. Věci se daly do pohybu až v roce 2008, kdy jej museli lékaři navštívit doma a odvézt do nemocnice.

Po šetření ombudsmanky byl muži zvýšen důchod na bezmála 10 000 měsíčně, takže si polepšil o přibližně 7000 korun měsíčně. ČSSZ mu dokonce vyplatila i část z toho, co mu měla po léta vyplácet, jenže zůstala sporná částka 300 000 korun, k níž se nehlásí.

„Invalidní důchod se celý hradí zpětně, jestliže se chyby dopustil úřad. Pokud ale nejde o pochybení úřadu, proplácí se jen posledních pět let. ČSSZ měla všechny podklady k tomu, aby rozhodla správně. Chyba je tedy na straně úřadu,“ uvedla Šabatová.

Důchod byl špatně vypočítán, protože úředníci nezohlednili období, které muž strávil vysokoškolským studiem. ČSSZ tvrdí, že o studiu neměla ponětí a jde o zcela nové informace. Ochránkyně to ale vidí jinak. „Správa byla povinna informace o studiu si dohledat u příslušné vysoké školy, a že tak neučinila, je její chybou,“ dodala.