Sněžit bude až do pondělního rána, už večer hrozí i náledí, varovali meteorologové

Meteorologové v neděli upravili varování před sněžením. Podle aktualizovaných dat by mělo na většině území Čech sněžit až do nedělního odpoledne či večera a může připadnout dalších až 12 centimetrů sněhu. Večer začne sněžit i na Moravě, kde může do pondělního rána připadnout rovněž až 12 centimetrů sněhu.