V rámci přípravy penzijní reformy Maláčová představila tzv. komisi pro spravedlivé důchody, která by měla zpracovávat podněty, a výsledkem by mělo být vytvoření důchodové reformy. Tým se má poprvé sejít 22. února. Komise by se měla scházet každý měsíc a podle legislativního plánu vlády má ministerstvo práce důchodovou novelu mít hotovou v červnu.

„Chceme narovnávat nespravedlnosti v důchodovém systému. Domnívám se, že reforma, kterou tady provedla pravice, na sílu a nevydiskutovaně, se takhle dělat nedá. Tak zásadní věc, jako je důchodová reforma, ovlivní celý váš život a je to také otázka politické kultury. Pokud se politické spektrum bude chtít domluvit, tak to půjde,” komentovala Novinkám svou vizi Maláčová.

K vytvoření odborného týmu pro reformu se v programovém prohlášení zavázaly obě vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Nová komise měla podle vládního programu připravit řešení se „standardem plošného zabezpečení na principu solidarity” a posílením zásluhovosti i s motivací ke spoření na stáří.

Vyšší důchody pro ženy



Na tématech o nižších penzích žen a dřívějších důchodech pro náročné profese se shodly koaliční strany ANO a ČSSD. „Všechny politické strany bojovaly za vyšší důchody žen. My teď musíme vymyslet systém, který bude bonifikovat ženy za to, že vychovaly děti. Ženy pečují o své blízké, a mnohdy dokonce vůbec nevydělávají a poté jdou do stáří s velmi nízkým důchodem,” uvedla dále Maláčová a doplnila, že právě návrh na narovnání důchodů pro ženy by chtěla na vládu předložit do konce roku.

Podle odborníků a některých politiků ale důchody pro ženy a náročné profese reformu nepředstavují a kabinet by se měl zaměřit hlavně na příjmy systému a poměr důchodu ke mzdě.

Sama Maláčová přiznává, že velká debata bude o tom, kde na reformy vzít peníze. „Všichni se shodneme na tom, že jak stárne populace, tak potřebujeme finančních prostředků více a my dnes na důchodový systém vydáváme mnohem méně, než je průměr vyspělých zemí. Pojďme se bavit o sektorové dani a o zpřehlednění daňových slev. Všude v EU se zavádí také třeba digitální daň,” představila Maláčová svou vizi, kde najít prostředky.

Hnutí ANO je ale dlouhodobě proti zvyšování sektorové daně a zavádění nových daní. I přesto Maláčová očekává na vládě konstruktivní debatu.

Komisi měl i Sobotka



Důchodová komise fungovala už za minulého volebního období za Sobotkovy vlády ČSSD, ANO a lidovců. Jejím hlavním úkolem bylo navrhnout zrušení takzvaného druhého pilíře, který prosadil pravicový kabinet. Reformu tehdejší tým nenavrhl. Vytvořil ale seznam otázek, na které by politici měli dát odpověď a o nichž by měli rozhodnout. Jedna z nich se týkala zajištění příjmů do důchodového systému.

Podle závěrečné zprávy bývalé důchodové komise, kterou také tvořili zástupci stran, experti, odboráři i lidé z různých organizací, není model týmu s tolika členy při hledání podoby důchodové reformy příliš úspěšný. Tehdejší komise doporučovala, že by se měl najít účinnější způsob práce na reformních krocích, který by rychleji vedl k dohodě a k promítnutí změn do systému penzí.

Svůj poradní důchodový tým by měl mít i premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš. V jeho „komisi” by měl být třeba jeho poradce, ekonom Jaroslav Ungerman či někdejší šéf České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun. Toho nyní Úřad vlády vyslal i do komise pro spravedlivé důchody.