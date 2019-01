zpe, Novinky

Novelu zákona o vnitrozemské plavbě předložili Piráti. Měla by povolit vodákům, aby mohli plout na některých řekách s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Nyní hrozí až statisícová pokuta.

V podnapilém stavu se mi to tam motá, to je horší než ta zvěř poslanec Petr Pávek

Na stole jsou tři návrhy. Vodákům by se buď tolerovalo až půl promile, 0,8 promile či jedno promile. Předloha má řadu odpůrců i příznivců a ve Sněmovně pravidelně rozpoutává vášnivou debatu a nebylo tomu jinak ani při středečním druhém čtení. Závěrečné hlasování, které určí, co bude platit, teprve proběhne.

Chodci jsou prý horší než zvěř



„Moje zkušenost je, když v pátek jedu domů, tak jedu přes ty hory a přes ty vesnice a opravdu velmi nebezpečným fenoménem jsou chodci. Podnapilí, samozřejmě. Ale skutečně, to jsou účastníci silničního provozu a v podnapilém stavu se mi to tam motá, to je horší než ta zvěř,“ prohlásil na plénu Pávek.

„Samozřejmě jedu daleko opatrněji, protože ten fenomén znám, že v pátek a v sobotu se chodí po hospodách, že ti ožralí se z těch hospod vyvalej a pak se tam někde motaj podél těch silnic a podél příkopů, že teda na to musím dávat stejný pozor jako na divočáky a na srny,“ pokračoval.

„Budeme pokračovat tím, že zavedeme zákon, který zakazuje pít chodcům? Že jakoby zakážeme hospody, do kterých chodí? Protože jsou účastníky silničního provozu?“ tázal se poslanec.

O definitivní podobě novely a nastavení limitu rozhodnou poslanci při závěrečném schvalování.

Pávek na sebe upozornil také na konci loňského října při jednání o tom, o kolik politikům vzrostou platy. Tehdy prohlásil, že každé mimino chce víc mlíka a on chce přidat víc peněz. [celá zpráva]