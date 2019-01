Oldřich Danda, Právo

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) Právu sdělil, že úhrada by neměla být stoprocentní. „Doplatek by se však měl pohybovat maximálně v řádu stovek korun měsíčně, aby to bylo dostupné i pro ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy,“ vysvětlil ministr.

Léčebné konopí je v Česku legální už od roku 2013, ale zatím ho k léčbě užívá jen okolo čtyř stovek pacientů. Důvodem je vysoká cena, která může za měsíc dosáhnout i několika desítek tisíc korun, a fakt, že zdravotní pojišťovny nechtěly ani ve výjimečných případech léčbu proplácet.

„Chceme to vyřešit změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění, do kterého vložíme možnost úhrad konopí,“ dodal ministr.

Pacientům by pomohl paušál

Na podobný krok ministerstva dlouho čeká Martina Kafková (51), která trpí již dvacet let roztroušenou sklerózou a konopí jí proti silným bolestem a křečím pomáhá mnohem více než ostatní medikamenty.

Její otec Zdeněk Majzlík (73) Právu řekl, že by to byla velká úleva. „Kdyby to bylo skutečně jen v řádu stokorun, tak by to bylo skvělé,“ podotkl Majzlík. „A já bych mohl přestat konopí pěstovat, protože s tím mám jen problémy,“ dodal Majzlík.

Svojí dceři začal konopí pěstovat proto, že sušená droga v lékárnách stála ještě před dvěma roky okolo 300 korun a dnes se pohybuje v rozmezí mezi 150 a 200 korunami. Samopěstování je ale v Česku zakázané a hrozí za něj pokuta i vězení.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO)

FOTO: Petr Horník, Právo

Majzlík, který se již několik let soudí s VZP, aby léčbu jeho dceři proplácela, doufá, že pacienti budou platit paušální sazbu, a nikoli 25 procent z celkové částky, jak doposud ministerstvo navrhovalo. „Pokud bude muset stále platit čtvrtinu, tak to při její spotřebě až 180 gramů bude stále znamenat až 9000 korun měsíčně, což nedělá ani její důchod,“ poznamenal Majzlík.

Pomoci pacientům, kteří dnes musí buď platit drahé konopí v lékárnách, nebo si ho ilegálně kupovat či pěstovat, chce i Česká pirátská strana. Navrhla proto, aby si lidé mohli sami vypěstovat až pět rostlin. Jejich návrh ale nemá ve Sněmovně ani mezi odborníky velkou podporu.

Počet lékařů se zdvojnásobil

Podle Vojtěcha je návrh pirátů velice riskantní. „Piráti chtějí, aby se mohlo konopí předávat z ruky do ruky, v zásadě ho dealovat, a to není příliš šťastné,“ poznamenal Vojtěch.

Volně dostupné konopí podle ministra není dobrá volba, protože to může mít negativní celospolečenský vliv. „Například v Coloradu, kde je konopí několik let legální, se o 150 procent zvýšil počet nehod pod vlivem konopí,“ poznamenal ministr.

Podle mluvčí Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Barbory Peterové dnes předepisuje konopí 58 lékařů, což je jednou tolik než před rokem. Stoupá i počet lékáren, loni jich bylo už 48 po celé republice, nejvíce jich je v Brně (10) a v Praze (8). „V 90 procentech je konopí předepisováno pacientům s chronickou neztišitelnou bolestí, na roztroušenou sklerózu je to 3,4 procenta,“ řekla Peterová.

Konopí lékaři předepisují hlavně u chronických bolestí páteře, kloubů či svalů, neurologických obtíží při roztroušené skleróze a také při nevolnosti u onkologické léčby.

Konopí ze Slušovic i z Kanady



Většina lékáren pacientům nabízí konopí, které vypěstovali ve slušovické firmě Elkoplast, a to stojí mezi 150 a 200 korunami. Někde si mohou pacienti vyzvednout dovážené konopí, třeba z Kanady; např. firma Spectrum Cannabis nabízí gram sušeného květu za 130 korun.

I tak je to pro většinu lidí příliš. Většina českých pacientů si proto pořizuje konopí svépomocí, což je ale ilegální. Ale dělá to stále více lidí. Podle průzkumu Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti použilo k léčebným účelům konopí v roce 2015 přes 800 tisíc občanů České republiky.

Lidé konopí užívají nejen proti bolestem a zánětům, ale i na kožní nemoci. Ve světě – v Izraeli, Kanadě, USA nebo nově v Německu – je ale trend pacientům konopí co nejvíce zpřístupnit.