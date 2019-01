Jan Martinek, Právo

Zákon by se týkal takové internetové platformy, kterou používá víc než sto tisíc uživatelů, a mazat by se nesměly příspěvky, které nejsou v hrubém rozporu s trestním zákoníkem, dobrými mravy či mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

„Když na sociální síť dáte fotografii úplně nahé přítelkyně s lahví whisky, to je v rozporu s dobrými mravy, protože na té síti jsou i dvanáctileté děti. Stejně tak pornografie či příspěvky vyzývající k vyhlazení rasy, to by samozřejmě mělo být blokováno,“ řekl Právu Klaus ml.

„Ale když napíšete, že si z učebnice biologie pamatujete, že savci mají dvě pohlaví, a oni vám to smažou, jako se to stalo mně, tak to je můj názor, který není v rozporu s trestními předpisy. Není možné, aby se to tvářilo, že to uráží osoby s padesátým šestým pohlavím, a proto to nesmí být na Facebooku,“ řekl poslanec, který uvedl i druhý příklad.

Jak pokutovat nadnárodní firmy?

„Sdílel jsem na sociální síti příspěvek jedné paní, kde byla fotografie německé policie s těžkou technikou, co jela rozehnat demonstraci. V Německu ten příspěvek zakázali, tam je atmosféra politické korektnosti ještě přísnější. To znamená, že jej zablokovali i té paní, která to sdílela, a mně také,“ řekl Klaus.

Poukázal přitom na problém, který zmiňují i právníci, a sice že nadnárodní společnosti, jako je například Facebook, nespadají pod českou, ba ani evropskou jurisdikci, a těžko na ně bude platit místní zákon. „Je vůbec technická otázka, jestli Česká republika může takhle někoho pokutovat, nemá takový manévrovací prostor jako třeba Evropská unie,“ řekl například Právu expert na ústavní právo Jan Kysela.

„Byl to oříšek, který naši právníci řešili. Ale tyto firmy u nás působí, příspěvky jim platí čeští občané. V těch firmách fungují cenzoři, kteří reagují na udávání a mažou příspěvky. Tyto cenzory chceme dostat pod tlak,“ uvedl Klaus ml.

Logo sociální sítě Facebook

FOTO: Dado Ruvic, Reuters

Smazání či zablokování příspěvku na sociální síti by se podle něj řešilo jako přestupek, který by byl potrestán pokutou až do výše padesáti milionů korun. Za zvláštní porušení svobody projevu by ale Klaus navrhoval tvrdé tresty.

„Trestný čin by se na takovou věc vztahoval pouze v případě, kdyby byl takhle postižen například subjekt, který kandiduje ve volbách. Kdyby třeba týden před volbami smazali politické straně celou stránku kvůli tomu, že tam měli závadný obsah. To už by byl závažný zásah do volné soutěže myšlenek a názorů,“ míní poslanec.

Trestný čin porušení svobody projevu by byl podle zákona trestán tříměsíčním až půlročním vězením. Facebook v minulosti takto smazal celou stránku protimuslimskému hnutí Islám v ČR nechceme či skupině Naštvané matky, kde se často objevovaly xenofobní a nenávistné příspěvky.

Podle stanoviska právních expertů, které Klaus ml. během přípravy zákona oslovil, by porušení svobody projevu mohlo spadat pod tzv. distanční delikt. Kdyby například Facebook smazal příspěvek nymburskému občanovi, měl by se obrátit na příslušný městský úřad, který by pak poslal do ciziny žádost o vysvětlení.