zpe, Novinky

„Ten plán pana premiéra vytvořit úřednickou čtvrť není úplně nesmyslný. Myslím, že by to mělo smysl,“ uvedl šéf kultury při příchodu do Strakovy akademie.

Babiš chce vytvořit vládní čtvrť v Letňanech a přesunout tam některá ministerstva, která nyní sídlí v palácích v centru Prahy.

„Co se týče paláců, ve kterých sídlí ministerské budovy, například ministerstvo pro místní rozvoj nebo ministerstvo kultury, tak pokud by se ty paláce zpřístupnily v podobě galerií a muzeí, to by bylo pro veřejnost jen přínosné, nebylo by to otevřeno jen jednou za rok,“ poznamenal Staněk.

Ministerstvo pro místní rozvoj

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ministerstvo pro místní rozvoj sídlí na Staroměstském náměstí v budově někdejší Pražské městské pojišťovny. Resort kultury má hlavní sídlo na Malé straně v Nostickém paláci.

Vládní čtvrť by stála zhruba 10 miliard korun a pracovalo by v ní asi 10 tisíc úředníků. Pozemky, na nichž ji chce Babiš postavit, patří hlavnímu městu, Praha s nimi má ale jiné úmysly. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se nechal slyšet, že by tam mohla vzniknout nová moderní nemocnice.

Budova ministerstva kultury.

FOTO: Petr Hloušek, Právo