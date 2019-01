Denisa Doležalová, Právo

Kromě vojáků Armády České republiky se pietního aktu zúčastnili legionáři, sokolové, zástupci měst a Moravskoslezského kraje, společenských organizací a veřejnost.

„Armáda České republiky si dnes v Orlové připomněla padlé příslušníky armády ze střetů z bojů o Těšínsko právě před 100 lety. Položilo zde život kolem 50 našich vojáků a kolem stovky polských vojáků. Šlo o střet, v němž dva sousedící národy v důsledku rozpadu Rakouska-Uherska a upevňování své státnosti se střetly zde v bojích o Těšínské knížectví,“ uvedl plukovník a ředitel ostravského krajského vojenského velitelství Jaroslav Hrabec.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Dodal, že toto území mělo tehdy pro oba státy strategický význam. „Nešlo jen o národnostní důležitost, ale byla zde také průmyslová základna: doly, hutě a dopravní koridor. To byly ty důvody sedmidenní války,“ vysvětlil Hrabec.

Památník chtějí obnovit ještě letos



Podle něj je tato válka historickým faktem, ale také již minulostí. „Naše dva národy, český a polský, se tisíce let vyvíjí vedle sebe a jejich historie se prolíná. Toto je jen jeden moment. Převážnou část historie jsme stáli na jedné straně, tak je to i v současnosti,“ upozornil plukovník.

Armáda ČR ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a městem Orlová se snaží zrekonstruovat Památník padlých na orlovském hřbitově, kde se vzpomínková akce konala. „I tento krátký střet, v němž padli naši lidé, má mít důstojnou připomínku,“ zdůraznil Hrabec.

Památník by mohl být ještě letos uveden do původního stavu

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Starosta Orlové Miroslav Chlubna (Nez.) sdělil, že projekt na rekonstrukci památníku je již hotový a v současnosti se řeší dotace z ministerstva obrany na jeho důstojnou proměnu. „Památník bude obnoven takřka do původního stavu, vrátí se i to původní sousoší. Chceme, aby se to podařilo ještě letos, kdy je 100 let od této války,“ informoval starosta.

Orlovský památník byl odhalen v září 1928. Dominovalo mu v centrální části sousoší, představující figurální kompozici osmi lidských postav a slezské orlice. Původní sousoší bylo v roce 1938 poničeno a následně násilně strženo a odvezeno neznámo kam. V památníku jsou uloženy ostatky 56 osob.