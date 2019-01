zkr, Novinky

Jednosměrný provoz platí každý všední den od 14. do 20 hodin. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové totiž hrozilo, že by se v odpolední špičce jeden z eskalátorů mohl zastavit a mohl by to být zrovna ten, který míří vzhůru. Což by cestující pocítili výrazněji, než kdyby to byl ten opačný. Proto teď jezdí oba dva směrem na povrch, tudíž je zajištěno, že vzhůru minimálně jeden vždy pojede.

„Ke změně došlo kvůli vzneseným stížnostem cestujících a běžné přepravní poptávce. Ta je výrazně zvýšená v době odpolední přepravní špičky,” řekla Novinkám Řehková.

Při samotném zprovoznění jezdících schodů loni v dubnu ale bylo avizováno, že budou jezdit oběma směry. „Byla vybudována dvojice eskalátorů s tím, že jeden pojede směrem nahoru, to znamená z podchodu směrem k autobusovým zastávkám, a druhý eskalátor pojede směrem od zastávek do podchodu,“ sdělila tehdy Novinkám Řehková.

Stanice bez eskalátorů

Nová stanice na trase A pražského metra Nádraží Veleslavín byla slavnostně otevřena v dubnu 2015. Zároveň od ní začaly jezdit autobusy na letiště, které předtím jezdily z Dejvické. Eskalátory na povrch v nové stanici nelogicky chyběly, bylo tam jen pevné schodiště.

První tři roky cestujícím s jejich zavazadly pomáhali portýři, které najalo samotné letiště. Jejich kapacity byly však omezené.