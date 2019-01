Karolína Brodníčková, Právo

Představitelé soc. dem. cupují nejen nápad stranu přejmenovat, ale i zbytek stanov, které prý nebyly dostatečně projednány s členskou základnou. Předseda strany Jan Hamáček tvrdí, že sám změnu značky nechce. „Je to jeden z námětů do diskuse, který vzešel od pracovní skupiny pro stanovy. Já osobně preferuji zachování současného názvu,“ napsal Právu.

Stejně se k nápadu staví i kandidát na prvního místopředsedu Roman Onderka. „Je to jen možnost, že se přejmenujeme na Sociální demokracii a dáme si zkratku SD nebo Soc. dem. Co se týče zkratky SD, tak ta se mi vůbec nelíbí. Je zaměnitelná s jinými stranami, mohlo by se to plést,“ řekl Právu.

Soc. dem. by podle Onderky měla zůstat u svého starého názvu i zkratky. „Nový název a nová zkratka nepomůžou ČSSD, musíme to odpracovat, ne se přejmenovat,“ uzavřel Onderka. O změně bude v neděli diskutovat předsednictvo i ústřední výkonný výbor. Ten se možná sejde naposledy, protože pokud stanovy 1. března na sjezdu projdou, bude zrušen.

Chyběla debata

Podle šéfa senátorů ČSSD a starosty Bohumína Petra Víchy se také může stát, že stanovy spadnou pod stůl. Zhruba 200 z 500 delegátů sjezdu jsou členové ÚVV, kteří pro své zrušení ruku možná nezvednou.

Stejně tak se nové stanovy sociálních demokratů, které ruší kvóty v orgánech strany i na kandidátních listinách, nemusí líbit ženám a mladým do třiceti let, kterým dosud pomáhaly. „Pečlivě jsem stanovy studoval a původně mě vůbec nenapadlo, že bych se měl zabývat návrhem na nový název,“ řekl Právu Jícha.

„Jestli by nám změnou názvu narostly preference o deset procent, tak bych hlasoval všemi deseti pro, ale myslím, že v tomto problém není. Mně na stanovách trápí tisíc dalších věcí než nový název,“ řekl šéf senátorů soc. dem. Vícha.

Překvapilo ho prý, v jaké rychlosti byly stanovy přichystány. „Nebyly prokonzultovány s členskou základnou. Ruší se ÚVV, mění se pravomoci. Chápu, že motivace je, aby se fungování zjednodušilo. Ale jestli chcete prosadit změnu, potřebujete na sjezdu tři pětiny všech delegátů a já si nejsem jistý, že to podpoří,“ dodal Vícha.

Nápad změnit název strany odmítl šéf poslanců Jan Chvojka. „ČSSD by si měla svůj název zachovat. Voliče zaujmeme lepší politikou a programem, ne změnou své značky,“ komentoval to pro Právo.

Poslanec Ondřej Veselý, který dnes kandiduje na předsedu jihočeské ČSSD, návrhu na změnu názvu nevěří. „Nic takového není na pořadu dne,” sdělil Právu. Předseda pražské ČSSD Petr Pavlík nepředpokládá, že by mohla změna názvu strany projít. „Po diskusi s místními organizacemi jsem ke změně názvu ČSSD skeptický,“ sdělil Právu.

„Je to nesmysl“

A stejně tak debata na toto téma překvapila i poslance Jaroslava Foldynu.

„Já to slyším poprvé. Vnímám to jako marginálii. Soc. dem. politika upadá do bezvýznamnosti. Nám nepomůže změna názvu, ale změna politiky. Je to úplný nesmysl, jsem proti,“ řekl Právu.

Zakladatel platformy Zachraňme ČSSD Michal Hašek také návrh kritizuje. „Z návrhu vypadl institut přímé volby a nejasný je i budoucí osud vnitrostranického referenda: jen letmo je zmíněno referendum v pasáži týkající se budoucí elektronizace,“ napsal Hašek na Facebook.

Je přesvědčen, že budoucnost moderní ČSSD je mimo jiné ve výrazném posílení rozhodování každého člena ČSSD při tvorbě programu i kandidátek.