jim, Novinky, Právo

„Pan Baxa samozřejmě velice chtěl, ale chtění není totožné s realitou,“ uvedl Zeman v reakci na Baxovo tvrzení, že vnímal ze strany prezidenta nabídku stát se předsedou Ústavního soudu, pokud NSS dá za pravdu Zemanovi ve sporu o jmenování profesorů.

„Ústavní soud je dnes plně obsazen, takže nelze jmenovat doktora Baxu ústavním soudcem. Byl to doktor (Pavel) Rychetský, přej mu pánbůh dobré zdraví, který říkal, že by si ho přál za svého nástupce. Doktor Rychetský skončí ve své funkci v červnu 2023, zatímco já skončím v březnu 2023,“ řekl Zeman s tím, že by ho tedy nemohl jmenovat, ani kdyby chtěl.

Rychetský ovšem v minulosti několikrát naznačil, že své druhé desetileté funkční období v čele ÚS pravděpodobně nedokončí. „Nevylučuji, že mají svého koně,” uvedl před časem Rychetský pro iRozhlas.cz na adresu Hradu ohledně svého nástupce.

Baxa nechtěl v čele NSS Mazance, tvrdí Zeman



Zeman připustil, že se mu Baxa mstí, což je prý z jeho strany „trošku nízkost, ne-li ubohost“. Hovořil také o jeho frustraci či zklamání. „Všechno je lidské a chápu doktora Baxu. Přál si, aby se doktor Mazanec nestal předsedou NSS. Nebral jsem to jako ovlivňování a bral jsem to jako jeho názor. Zvážil jsem jeho argumenty, zvážil jsem argumenty jiných a rozhodl se podle svého,“ uvedl Zeman.

„Určitá zatrpklost doktora Baxy spočívá v tom, že jsem nevyhověl jeho přání,“ dodal. Nikdy prý s Baxou nemluvil o živých kauzách, pouze o těch uzavřených. Sdělil mu prý pouze, že „Nejvyšší správní soud je příliš ovlivňován ekologickými aktivisty“.

Sám Baxa však o několik okamžiků později v České televizi odmítl, že by byl zatrpklý a měl s Mazancem problém.

Minulý týden Baxa v rozhovoru pro Deník N prohlásil, že Hrad mu dával najevo opakovaně, jak má v některých kauzách správní soud rozhodnout. Na Baxovu námitku, že není možné zasahovat do rozhodování jednotlivých soudců, měl prezident říci: „Vy jste šéf, vy to máte zařídit.” Ve středu ve Sněmovně na večerním jednání podvýboru pro justici pak Baxa zopakoval, že mu prezident Zeman nabízel vedení Ústavního soudu, pokud Nejvyšší správní soud rozhodne v kauze jmenování profesorů podle přání Hradu.

Pokud je Baxovo tvrzení, mohl to být trestný čin, řekl ve Sněmovně ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).