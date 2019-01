Novinky

Stavaři budou na podepření mostu, který byl kvůli prasklinám v konstrukci v říjnu loňského roku dočasně uzavřen a havarijně zajištěn, pracovat od 4. února a práce by měly trvat zhruba měsíc.

Po provizorním podepření by se pod mostem měl obnovit tramvajový provoz i ve směru z Vltavské na Hlávkův most.

Od 4. do 24. února nepojedou tramvaje po Hlávkově mostě. Linka 14 bude končit u Bílé labutě.

Od 11. do 22. února bude přerušen provoz ve směru ze Strossmayerova náměstí na Vltavskou. Linky 1 a 25 pojedou odklonem přes Výstaviště na Maniny, linka 12 objede ve směru z Letné Holešovice. Pojede přes Výstaviště, Pražskou tržnici, Vltavskou a Strossmayerovo náměstí zpět na Letnou a dále na Smíchov.

BEZ KOMENTÁŘE: Silničáři v říjnu uzavřeli most u stanice metra Vltavská

Vedle toho bude od 9. do 10 a od 23. do 24. února zcela přerušen provoz tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Dělnická.

Motoristé musí ve stejných termínech počítat s tím, že most bude uzavřen pro veškerou dopravu. Most je momentálně průjezdný jedním pruhem pro auta s hmotností do 3,5 tuny ve směru do Holešovic.

Po provizorním podepření se bude město muset rozhodnout, jak s mostem naložit. Již dříve představitelé stávající magistrátní koalice avizovali, že by namísto výstavby nového mostu upřednostnili zbudování úrovňové křižovatky. [celá zpráva]