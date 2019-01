jas, zpe, Novinky

Zdanění náhrad ve středu schválila Poslanecká sněmovna hlasy ANO, ČSSD, KSČM a SPD. [celá zpráva]

„Těžko říci, jak to Ústavní soud posoudí,“ uvedl Kysela s poukazem na to, že Ústavní soud od doby, kdy rozhodoval například o možnosti dodatečného zdanění příspěvků na stavební spoření, prošel „určitou personální obměnou“.

S ohledem na předchozí judikaturu nicméně kauzu zdanění náhrad z restitucí vnímá jako hraniční.

„Je dost dobře možné, že ten zákon, bude-li přijat, bude zrušen,“ míní právník, podle něhož jde o „dost podstatný zásah do legitimního očekávání církví“.

Odborník na ústavní právo Jan Kysela

FOTO: Petr Horník, Právo

„Dá se možná tvrdit, že na základě toho zákona a navazujících mezinárodních smluv získaly majetková práva i ve smyslu jednoho z protokolů evropské úmluvy,“ dodal Kysela s tím, že podle jeho názoru jde o protiústavní zásah.

Komunisté se stížností počítají

S ústavní stížností je srozuměn i Vojtěch Filip, předseda komunistů, kteří návrh ve Sněmovně předložili.

„Pokud to Senát vrátí, čekáme jednání o zamítnutém návrhu. Čekáme i ústavní stížnost, bereme to jako součást legislativního procesu,“ uvedl Filip.

Předseda KSČM Vojtěch Filip a šéf poslaneckého klubu komunistů Pavel Kováčik

FOTO: Novinky

„Nemůžeme předjímat, že Ústavní soud to zruší. To je nepřípustné,“ přidal se šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik.

V zamítnutí návrhu v Senátu či u ÚS věří předseda občanských demokratů Petr Fiala. „Pevně věřím, že Senát, popřípadě Ústavní soud zachová zdravý rozum a tato nespravedlivá změna zákona nikdy nevstoupí v platnost,“ napsal Novinkám.

Předseda ODS Petr Fiala

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kdo by případně ústavní stížnost podal, zatím není jasné. Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska by ji měly dát postižené osoby nebo církve. „Ale pokud z jednání vzejde, že by bylo lepší, kdyby to byli poslanci nebo senátoři, tak se připojíme,“ řekl Kalousek.