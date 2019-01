Barbora Zpěváčková, Novinky

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík v úvodu diskuze řekl, že jeho strana zdanění nepodpoří. „Vláda nedoložila předražení církevních restitucí v době, kdy byly přijímány. Navíc si myslíme, že to zruší Ústavní soud. Je chyba Sněmovny přijímat zákony, u kterých je pravděpodobné, že je soud stejně zruší,” uvedl Ferjenčík.

„Nepotřebujete analýzu, stačí přemýšlet selským rozumem,” odvětil mu předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek komunistům a vládě vyčetl, že hrají „nefér odpornou cinknutou hru“ a chtějí podruhé okrást už jednou okradené.

Lidovec Marek Výborný apeloval na poslance ANO, aby pro předlohu ruce nezvedali. „Útočíme na právní jistoty v ČR. Je to snaha popřít základní principy právního státu. Zloděj křičí: zdaňte, co jsem ukradl,” prohlásil Výborný směrem ke KSČM.

„Chcete zavřít hubu komunistům, aby podpořili vládu,” vzkázal Ferjenčík představitelům vládní koalice.

„My jako ČSSD hlasujeme pro to, co jsme slíbili svým voličům. Zákon není v rozporu s ústavou,” odsekl mu šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Podmínka komunistů pro toleranci vlády



Zdanění státních náhrad, které dostávají církve za majetek nevydaný v restitucích, bylo jednou z podmínek, aby komunisté podpořili vládu ANO a ČSSD. Koalice předlohu podpoří, proti je ale pravice.

Stát by podle komunistů mohl zdaněním získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Novela by nebyla účinná zpětně. Církve by podle předkladatelů musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci.

Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Nad brexitovým zákonem je vzácná shoda



Pokud jednání o církevních restitucích nezablokuje Sněmovnu na celý den, poslanci by měli řešit i zákon, který upravuje podmínky v případě tvrdého brexitu, tedy, že Velká Británie opustí Evropskou unii bez dohody.

Zákon zavádí přechodné období, kdy se na Brity žijící v Česku bude na přechodnou dobu pohlížet jako na členy EU. Přechodné období má trvat do konce roku 2020.

Vláda chce předlohu schválit zrychleně už v prvním čtení podle paragrafu 90 a má v tom i podporu opozice. Český kabinet očekává, že stejné podmínky budou zajištěny pro české občany žijící ve Velké Británii.

Velká Británie má opustit Evropskou unii letos 29. března. Dohoda zatím není, a hrozí tak tzv. tvrdý brexit.