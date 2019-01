Teploty na Šumavě padaly až pod minus 30 stupňů

Na šumavské Jezerní slati bylo v noci minus 30,8 stupně. Je to nejnižší teplota, kterou ve středu meteorologové v jižních Čechách naměřili. I v nížinách budou teploty v kraji přes den v kraji až do konce týdne lehce pod nulou. Uvedl to Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.