Barbora Zpěváčková, Novinky

Senátoři novelu vrátili poslancům s tím, že na vyhlášení osobního bankrotu dosáhnou i ti nejchudší lidé. Takovou verzi ale poslanci v úterý odmítli a 181 hlasy horní komoru přehlasovali.

Novela počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů, poté budou oddluženi.

Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Ten by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil.

„Ti, kteří budou schopni splatit 60 procent svých závazků, budou oddluženi za tři roky. Ti ostatní, kteří vynaloží veškeré úsilí, aby závazky splatili, budou oddlužení za pět let. To je zásada adekvátní,” řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).