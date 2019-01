zpe, ren, Novinky

„Chceme, aby se ta situace neopakovala. Ministerstvo dopravy musí lépe reagovat. Budeme chtít slyšet konkrétní návrhy, jak se ta praxe změní,“ prohlásil v úterý poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ministr si v úvodu vzal slovo. „V žádném případě není pravda, že problémy na D1 začaly s ministrem Ťokem. Kapacita této dálnice není zdaleka ideální,” bránil svou pozici ministr dopravy.

Gazdík: Jste neschopný ministr



„To,co se děje v úseku kolem Humpolce je především neschopností ministra dopravy a tím, že nebyl schopen odhadnout, jak bude vypadat oprava. V září nebyl schopen odhadnout, že se to do prosince nestihne nebo na to prostě dlabal,” nešetřil kritikou předseda STAN Petr Gazdík.

„Myslím si o vás, že jste neschopný ministr a přesvědčte mě o tom, že to není pravda,” uzavřel projev Gazdík.

Ťok se před poslanci bránil. „Nevyvolávejme situaci, že jízda na D1 je nějaký hazard. Z těch emotivních vyjádření mám dojem, jakože máme něco ve světě výjimečného,” pokračoval Ťok a dodal, že modernizace probíhá podobně jako v Německu.

Sám se podle svých slov naopak zasadil o zrychlení modernizace dálnice. „Když jsem přišel na ministerstvo dopravy, mým cílem bylo zásadně modernizaci urychlit. Ze 161 km je v současné době již zprovozněných 90 km nové dálnice a ve výstavbě je 21 km. Řidiče to trápí, chápu to, ale probíhá modernizace za provozu,” pokračoval Ťok.

Do 18. února plný provoz



Ministr dále uvedl, že cílem ministerstva dopravy je, aby byla dálnice plně zprovozněna 18. února. Nicméně v opravách se podle něj musí pokračovat dále. „Pokud by se dálnici intenzivně neopravovala, tak bychom neměli po čem jezdit. Nám už nezbylo nic jiného než se do toho pustit,“ řekl Ťok.

Podle lidovců je potřeba řešit, jak bude rekonstrukce D1 pokračovat. „Na dlouhém úseku chyběli záchytné odstané plochy. To bylo problém nejen v zimním období, ale dávno před nástupem zimy,” kritizoval ministra poslanec za lidovce Vít Kaňkovský a apeloval na to, aby se s dalšími opravami pokračovalo jinak.

Doprava na D1 se zkomplikovala vloni v polovině prosince. Kolem 100. kilometru po dva dny blokovalo omezení u Humpolce, které podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už mělo být pryč a dálnice měla být normálně průjezdná. Na Vysočině hustě sněžilo, kamiony v omezení uvízly a místem jen těžko projížděly sypače.

Ministr dopravy Ťok tehdy pronesl, že nečekal, že 16. prosince přijde kalamitní sníh. Problém nastal i kvůli ukončení smlouvy s problematickou firmou, která rekonstrukci prováděla. Vysloužil si za to kritiku opozice i vtípky na sociálních sítích. [celá zpráva]