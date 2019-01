Barbora Zpěváčková, Novinky

„Podporujeme vládní verzi zákona. Zaznamenali jsme stanovisko našeho koaličního partnera, že podpoří senátní verzi. My se domníváme, že dluhy by se měly alespoň částečně platit,“ prohlásil šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Zdůraznil, že čekal, že i sociální demokraté budou hlasovat pro původní vládní verzi. Prý si na to podali ruce.

Co změnil Senát

Senát ve své verzi vedle možnosti vyhlášení osobního bankrotu i pro nejchudší navrhl rovněž zrušit podmínku, podle které by splátka věřitelům musela být ve výši nákladů na odměnu insolvenčního správce. Senátoři z novely rovněž doporučili vypustit ustanovení o soudním přezkumu, pokud by dlužník během pěti let nezaplatil alespoň 30 procent dlužné částky. Zdroj: ČTK



Sociální demokracie ale podpoří verzi zákona, kterou do dolní komory vrátil Senát. Ten navrhl, aby na vyhlášení osobního bankrotu dosáhli i ti nejchudší lidé.

„Zákon samotný se na půdě Sněmovny probíral celý minulý rok. Nakonec vznikla velmi kompromisní novela, nikdo nebyl proti. Byla velmi kompromisní a snažila se zalíbit každé straně,“ začal vysvětlovat předseda poslanců soc. dem. Jan Chvojka.

Podotkl, že na půdě ústavně-právního výboru však vládní novela doznala změn, podle kterých by na oddlužení nedosáhly matky samoživitelky a senioři. „Uzavřelo by se to matkám samoživitelkám a seniorům. Jsme rádi, že Senát toto upravil, převážná většina klubu podpoří tu senátní verzi,“ informoval Chvojka.

A co to znamená pro koalici? „Pro nás to neznamená nic, my jsme na to za pět let zvyklí,“ glosoval Faltýnek. Nezapomněl však zdůraznit, že i když někteří poslanci ANO nesouhlasí se zrušením karenční doby, budou pro to hlasovat.

Karenční doba se zřejmě zruší



To, aby se znovu zavedlo proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, byla podmínka ČSSD pro vstup do vlády. Sněmovna už zrušení odhlasovala vloni v říjnu. Senát s tím ale nesouhlasil a novelu poslancům vrátil. [celá zpráva]

Senátoři argumentovali například tím, že současný stav, kdy se nemocenská vyplácí až od třetího dne nemoci, vede k větší odpovědnosti zaměstnanců a snižuje nemocnost.

K přehlasování Senátu je potřeba 101 poslanců. Potřebná většina by se měla ve Sněmovně najít. Kromě ANO a ČSSD jsou pro i Piráti, lidovci i komunisté.

„Zaměstnanci by neměli být trestáni za to, že onemocní. Neměli by mít na konci měsíce strach, že nezaplatí nájem nebo hypotéku,“ řekla na tiskové konferenci ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Pokud se karenční doba zruší, zaměstnanci budou v prvních třech dnech nemoci dostávat 60 procent denního vyměřovacího základu. Nyní během prvních tří dnů nedostávají nic. Zaměstnavatelům se na druhou stranu sníží odvody o 0,2 procentního bodu.

Senátní verzi podpoří i lidovci či STAN



Novela insolvenčního zákona má podle programu přijít na řadu po karenční době. „Cílem těch pozměňovacích návrhů je umožnit vstup do insolvenčního řízení těm lidem, kteří mají nejnižší příjmy, důchodci, matky samoživitelky,“ hájil ve Sněmovně návrh senátor Marek Hilšer.

Část poslanců už deklarovala, že zvednou ruce právě pro senátní verzi. „Po diskuzi s různými organizacemi, například Charitou ČR, Diakonií a Člověkem v tísni, jsme se rozhodli, že podpoříme senátní verzi novely zákona o insolvencích. Zlepší život stovkám tisíc lidí,“ uvedl šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

„I ta verze ze Sněmovny je lepší než nic. Ale to, co přichází ze Senátu, je výhodnější pro všechny,“ přidal se šéf poslanců hnutí STAN Jan Farský.

Poslanci by také měli grilovat ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) kvůli situaci na D1. Bod je zařazen na 18. hodinu večer.