Renáta Bohuslavová, Novinky

Pražané se musí připravit na komplikace především s opravou Hlávkova mostu, kde bude letos probíhat jeho podepření.

Opravy by měly v roce 2019 začít ale i na Barrandovském mostě, kde bude muset být doprava podle náměstka stažena dokonce v různých etapách i do dvou pruhů.

Následně je plánována oprava tramvajové tratě na Barrandov. Zahájena by měla být i první fáze opravy Libeňského mostu, zatím ale jen ve fázi příprav nové projektové dokumentace.

Jarní omezení na Vinohradské

Rekonstrukce ale čekají i tramvajové tratě. Ta největší bude od března do července v ulici Vinohradská. Od července do listopadu pak budou práce probíhat v ulici Nádražní a přes léto bude úplně přerušena doprava v úseku Hlubočepy–Smíchovské nádraží.

V dubnu a květnu čeká opravy Strossmayerovo náměstí, v červnu a červenci Plzeňská ulice a na podzim poté křižovatku Na Poříčí s Těšnovem a Bubenské nábřeží.

Kritický stav Štěrboholské spojky



Praha se vrhne i na silnice. Opravovat se budou například Českobrodská ulice, Prosecká, Strakonická, Poděbradská nebo Kutnohorská. Opravu od března do října čeká i vytížená Štěrboholská spojka, kde podle Scheinherra zaspal minulý náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Minulý náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), nyní poslanec.

FOTO: Novinky

„Povrch je z roku 1997. Spojka měla být rekonstruována již před čtyřmi lety. Tam se do toho mému předchůdci nechtělo. Nakonec měla být rekonstruována loni, to se mu také podařilo ještě jednou odložit, protože se bál před volbami, a teď už je to v tak v kritickém stavu, že do ní musíme jít,“ prohlásil na tiskové konferenci Scheinherr. Doprava zde bude stažena na dva plus jeden jízdní pruh.

Dále se budou dělat protihluková opatření. V ulici 5. května také od března do října, ve Spořilovské ulici potom od července do prosince.

Investice čtyři miliardy



Kromě běžných výdajů do drobných oprav bude do velkých rekonstrukcí Praha v roce 2019 investovat nejméně čtyři miliardy korun. Celkový dluh v oblasti dopravy má Praha podle Scheinherra až 30 miliard korun a nejhorší situace je právě v oblasti mostů.

Oprava by v následujících letech měla čekat i Palackého most, Most Legií nebo Mánesův most. Z nových staveb bude v letošním roce prý zahájena jen Trojská lávka.

Adam Scheinherr (Praha Sobě)

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Peníze půjdou letos ale i na přípravy projektových dokumentací v souvislosti s městským okruhem nebo metrem D. 200 milionů korun dá město i na výkup pozemků pod pražským okruhem v úseku D1 – Běchovice, tzv. 511.

Dále by letos mělo vzniknout na Černém mostě nové P R parkoviště s 600 parkovacími místy.