Novinky, ČTK

Ze sídel v nížinách bylo nejchladněji ve Vimperku na Prachaticku, minus 14 stupňů. Teploty hodně klesly na Českomoravské vrchovině, v Počátkách na Pelhřimovsku bylo minus 14,8 stupně.

V dalších dnech už podobně silné mrazy nejspíš nebudou. „Od jihovýchodu se zatáhne, dostaneme se pod vliv tlakové níže nad Středomořím, bude zataženo, slaboulinké sněžení. V nížinách bude kolem minus šesti, v horských údolích může být chladněji,” řekla Augustinová.

O něco „tepleji” bylo na jiné šumavské stanici - Rokytské slati, kde teplota klesla k minus 26 stupňům, nedaleko na Horské Kvildě naměřili minus 25 stupňů. Ještě větší zima ale panuje na Jizerce v Jizerských horách: tam stanice ukazuje minus 27 stupňů.

Až do noci z úterý na středu je v platnosti výstraha meteorologů před silnými mrazy. Nemocní a staří lidé a děti by měli omezit pohyb venku, ostatní by se měli teple oblékat a zdržet se popíjení alkoholu, který rozšiřuje cévy, čímž dochází k vyšším tepelným ztrátám, i když máme pocit tepla. [celá zpráva]

Jezerní slať

