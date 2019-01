Novinky

Nedělní ráno bylo velmi chladné. Teplota se nejčastěji pohybovala od -3 do -7 °C, ojediněle až kolem -10 °C. Nejchladněji bylo v mrazivých kotlinách. Na Jizerce teplota klesala k -22,5 °C, Horská Kvilda a Borová Lada hlásila -25 °C.

Mrazy nepoleví ani během dne. V odpoledních maximech to budou teploty nejčastěji kolem -4 °C.

„Do středy bude převládat zmenšená oblačnost, od čtvrtka bude převážně oblačno, místy se slabým sněžením,“ řekla Honsová. Současně upozornila, že mrazy na našem území vydrží nejméně do začátku února. „Moduly nám zatím ukazují, že tento ráz počasí určitě vydrží do 2. února,“ řekla.

Při mrazivém počasí nastávají problémy s regulací krevního oběhu. Zátěž je to především pro seniory a malé děti. Lidé by si měli dát pozor na delší procházky a rychlé přechody z tepla do mrazu. Procházka by měla trvat 15 až 20 minut, jinak hrozí podchlazení.

Lidé by měli omezit fyzickou i psychickou zátěž. Stres z mrazů může totiž oslabit obranyschopnost organismu a způsobit onemocnění. U psychicky slabších jedinců hrozí nespavost, nervozita, bolesti hlavy. Hrozí také kolikové záchvaty, epileptické záchvaty, revmatické bolesti a podráždění žlučových kamenů.

Odborníci doporučují, aby lidé dali z potravin přednost uhlovodanům ve formě škrobu (chléb, těstoviny, brambory) a zvýšili si dávky vitaminu C a enzymů.