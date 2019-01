Vietnamští prodejci musí stánky z Holešovické tržnice odstranit do konce února

Stánkaři v Holešovické tržnici dostali na odstranění svých stánků nový termín do konce února. Novinkám to potvrdil pražský náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Trhovci měli původně prostor opustit do konce ledna.