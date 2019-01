Novinky, ČTK

Rozcházející se dvojice, které by se předem domluvily, by dál měly za návrh platit 2000 korun. Pokud by o rozvod žádala jen manželka či manžel, hradili by 7000 korun.

„Smyslem je zvýhodnit případy, kdy se manželé dokážou dohodnout na všech okolnostech souvisejících s rozvodem, zejména na úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu,” zdůvodnili v podkladech k novele její autoři.

Dohodu o péči o potomka by manželé mohli před rozvodem uzavřít u notáře. Soud by pak už jen přezkoumal, zda jsou upraveny všechny potřebné náležitosti. Mohl by ji ale i přehodnotit, pokud by se třeba majetkové poměry v textu lišily od skutečnosti a domluvená ustanovení byla v rozporu se zájmem dětí.

Společný návrh obou manželů bude výhodnější



I přes úhradu notářsky uzavřené dohody obou partnerů by společně podaný návrh na rozvod měl vyjít levněji, než kdyby s ním přišel jeden z manželů sám. Podle podkladů k návrhu má vyhláška stanovit maximální odměnu notáři, která by neměla překročit 3000 korun.

Polovinu sedmitisícového poplatku by měl soud vrátit, pokud se k návrhu na rozvod připojí i druhý z partnerů. Půlku sumy lidé dostanou zpátky také tehdy, jestliže se rozvodové řízení zastaví po vydání rozhodnutí, které ale ještě nenabylo právní moci a proti kterému se nikdo neodvolal. Celý poplatek pak pošle soud zpátky, když se řízení zastaví ještě před tím, než rozhodnutí o rozvodu padne.

Podle návrhu by se soud měl dál snažit manžele vést k odstranění příčin rozvratu vztahu a usilovat o jejich smíření. Pokud to nebude možné, měl by nově přispět k nalezení smírného řešení kvůli zájmu dítěte. Rodičům tak může uložit až tříměsíční smírčí či mediační jednání nebo rodinnou terapii a nařídit setkání s dětským psychologem.

Rozpadne se skoro polovina manželství



Podle údajů Českého statistického úřadu se v Česku rozpadá téměř polovina manželství. Dvojice spolu vydrží ale déle než dřív. Zatímco v roce 2000 manželské soužití trvalo 11 let, v roce 2017 to bylo přes 13 let.

Loni v prvním pololetí se rozvedlo téměř 11 900 párů, z nich bezmála 5500 po společném návrhu obou partnerů. V roce 2017 skončilo po společné žádosti zhruba 11 300 z 25 800 manželství a o rok dřív asi 10 100 z 25 000. Tato data z podkladů k chystanému zákonu ukazují, že případů se společnou dohodou partnerů přibývá. V roce 2016 jich bylo necelých 41 procent, loni za první pololetí přes 46 procent.