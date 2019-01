Jiří Novotný, Právo

Vyplývá to z informace o stavu přípravy výstavby plavebních stupňů Přelouč II a Děčín, kterou vládě 11. ledna předložil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Problém je, že děčínský jez má ovlivnit lokality Labské údolí a Porta Bohemica zařazené do národní soustavy evropsky chráněných lokalit Natura 2000.

Ekologické organizace stavbě jezu brání a ministerstvo životního prostředí už od roku 2002 opakovaně odmítá vydat Ředitelství vodních cest (ŘVC) kladné stanovisko k žádostem o EIA, tedy posouzení vlivu této stavby na životní prostředí.

Brabec teď tvrdí, že děčínské vodní dílo postavit nelze ministr dopravy Dan Ťok

Vláda se loni v lednu usnesla, že vyšším veřejným zájmem je oživení lodní dopravy než ochrana přírody. Ministerstvo životního prostředí ale tehdy sdělilo, že s EIA musí vyčkat, až správa Národního parku České Švýcarsko vypracuje návrh kompenzačních opatření k ochraně lokalit Labského údolí a Porta Bohemica, kde má být děčínský plavební stupeň vybudován.

Nyní Brabec na základě posudků dospěl k závěru, že za Naturu 2000 žádná kompenzace možná není a plavební stupeň tedy nelze stavět, aniž by se porušila evropská směrnice. A to přesto, že před rokem naopak Ťokovi slíbil, že už nebude udělení EIA bránit.

„Věřil jsem Brabcovi, že svůj slib splní. To se ale nestalo. Teď naopak tvrdí, že děčínské vodní dílo postavit nelze,“ řekl Právu Ťok.

Na dotaz, co se s tím chce dělat, ministr dopravy odpověděl: „Brabcovi vláda uložila do konce letošního prvního pololetí předložit zprávu, jaké jsou ještě možnosti. Pokud budou podmínky pro děčínský plavební stupeň opravdu nesplnitelné, budu chtít, aby se v Labském údolí Natura 2000 zrušila a my mohli přece jen stavět.“

Ťok se může v této věci odvolat na to, že koaliční vláda Andreje Babiše má stavbu děčínského plavebního stupně ve svém programovém prohlášení. Opřít se ale může i o podporu Německa, které má zájem na tom, aby se plavební podmínky v příhraničním úseku Labe zlepšily.

Šancí je ještě jednání s Bruselem

Brabec odmítá, že on sám by byl hrobařem projektu děčínského jezu. „K závěru, že kompenzační opatření možná nejsou, dospěla správa Národního parku České Švýcarsko, a já jí nemohu nařídit, aby to změnila. Nechali jsem si proto od tří univerzit udělat arbitrážní studii, a z ní vyplynul stejný závěr,“ řekl Právu Brabec.

Vicepremiér Richard Brabec

FOTO: Petr Horník, Právo

Možností, jak problém překonat, by podle Brabce například bylo přesunout Naturu o dvacet kilometrů dál na území Německa. S tím by ovšem musela souhlasit nejen SRN, ale i Evropská komise (EK). „Stanovisko od EK očekáváme do několika týdnů,“ informoval ministr životního prostředí.

Mizivý podíl na přepravě

Jak už dříve upozornil šéf ŘVC Lubomír Fojtů, zatímco v Evropské unii má voda na celkové přepravě zboží dvanáctiprocentní podíl a v Nizozemsku dokonce čtyřicetiprocentní, v ČR je to jen necelé jedno procento.

„S děčínským plavebním stupněm, který by umožnil přepravovat po Labi zboží až 345 dní v roce, bychom se určitě mohli dostat na deset procent. Teprve po jeho dokončení bude možné propojit Českou republiku se západoevropskou sítí vodních cest,“ zdůrazňuje Fojtů.

Za ekonomickou minimální hranici pro nákladní vodní dopravu se považuje výška hladiny 150 centimetrů. „Ta byla loni na Labi jen do začátku května. Nad 150 centimetrů se pak kvůli dlouho panujícímu suchu dostala až v prosinci,“ sdělila v úterý Právu mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

I to ukazuje, jak by byl děčínský plavební stupeň pro vodní dopravu potřebný.