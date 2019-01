Naďa Adamičková (Singapur), Právo

„Myslím, že je velká chyba, a to je první věc, kterou chci probrat s panem ministrem zahraničí, že tady nemáme velvyslanectví,“ poznamenal premiér s tím, že sedmnáct států EU, včetně Maďarska a Polska své zastupitelské úřady v Singapuru má. Babiš je přesvědčen, že zatímco dnes je Singapur „obsluhován“ z Indonésie, v budoucnu by to mělo být naopak.

„Velvyslanectví je důležité i proto, že může mít větší přístup k vládě a otevírat tak dveře pro naše podnikatele,” tvrdí premiér. Jejich zájmy necelé tři roky prezentuje agentura CzechTrade.

Export z České republiky do Singapuru činil v roce 2017 podle organizace CzechTrade 7,1 miliardy korun, naopak do Česka se dovezlo zboží za 9,6 miliardy korun. Mezi hlavní položky vývozu do Singapuru patří elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, a také elektronické součástky. Singapur do Česka exportuje převážně stroje pro zpracování dat, integrované obvody a další elektronické součástky, přírodní kaučuk a pryskyřici, stejně jako telekomunikační zařízení.

Příklad Bati

Zájem českých podnikatelů o obchod v Asii dokládá i účast zástupců dvaačtyřiceti českých firem, které doprovázejí premiéra a ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou.

Babiš se svým protějškem diskutoval mj. o příležitostech v obranné spolupráci. Premiéra - jak uvedl - nadchnul přístup singapurské strany k obraně. Ačkoli jde o malou zemi, na obranu ročně putuje 10 mld. dolarů a jejich armáda je třikrát větší než česká.

Podle českého ministerského předsedy mohou české společnosti rovněž nabídnout špičkové technologie např. v oblasti IT, nanotechnologií, biotechnologií, lékařských technologií, E-commerce, ale také v obranném průmyslu.

Premiér Andrej Babiš (třetí zleva) zahájil 14. ledna 2019 návštěvu Singapuru.

FOTO: Radek Jozífek, ČTK

Singapurský premiér zmínil při schůzce jako příklad úspěšné spolupráce podnikatele Tomáše Baťu, který v Singapuru podnikal od 20. let minulého století. „Pro mnoho generací dětí v Singapuru až dodnes byly bílé plátěné boty od Bati první, ve kterých se chodilo do školy. Já je měl také,“ uvedl Lee Hsien Loong.

Babiš před jednáním v prezidentském paláci Istana, který je také pracovním sídlem premiéra, se dočkal přivítání s vojenskými poctami. Cesta premiéra a početné podnikatelské delegace pokračuje v úterý návštěvou Thajska a ukončí ji jednání v Indii.

Babišova návštěva je prvním oficiálním kontaktem obou zemí na úrovni předsedů vlád od roku 2001, kdy do Prahy přijel premiér Goh Chok Tong. V Singapuru byl předtím v roce 1996 na pracovní návštěvě tehdejší premiér Václav Klaus.