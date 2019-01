Jan Menšík, Právo

Například v Pražské plynárenské, a. s., (PP) mají nyní Piráti nárok na tři místa v devítičlenné dozorčí radě.

Podle pirátského serveru forum.pirati.cz byli tříčlennou komisí zatím vybráni advokát Jindřich Lechovský, senátor Lukáš Wagenknecht a podnikatel Petr Zmátlík.

Ten se stal v roce 2014 členem představenstva Pražské plynárenské zodpovědným za finance. O dva roky později, v roce 2016, však firmu opustil. Zmátlík Právu řekl, že to bylo na jeho vlastní žádost.

„Z PP jsem odešel z vlastní vůle. Rozhodl jsem se tak kvůli neetickému jednání některých svých kolegů, abych se toho nemusel účastnit,“ uvedl. Blíže to však nespecifikoval a na dotaz Práva to dokonce někteří lidé z PP zpochybnili.

Je to hodně slabý čajíček a bude z toho hodně velká ostuda Petr Zmátlík

Od března loňského roku je Zmátlík polovičním spolumajitelem firmy Haládik Consulting, která provozovala od roku 2015 téměř do září 2017 etickou linku Pražské plynárenské, než ji PP vypověděla. Na linku se mohli obracet zaměstnanci firmy se stížnostmi a podněty na neetické a korupční jednání.

Její projekt navrhl právě Zmátlík, který ho měl na starosti a podílel se i na výběru firmy, která ho měla provozovat. V prosinci 2014 pak spolupodepsal s předsedou představenstva PP Pavlem Janečkem s firmou Haládik smlouvu o poskytování služeb.

Zmátlík tvrdí, že proběhlo normální výběrové řízení, ale z dokumentů představenstva PP vyplývá, že vítěz byl určen „na základě průzkumu trhu“.

Podle údajů PP inkasovala firma Haládik za své služby mezi podpisem smlouvy a jejím ukončením skoro milion korun.

Společnost Haládik Consulting byla založena v roce 2013. Za rok 2014 vykázala hospodářský výsledek po zdanění ve výši něco přes 80 tisíc korun. Za rok 2015 již byl výsledek 162 tisíc korun a největší zisk vykázala za rok 2016, kdy se ve výkazu zisků a ztrát objevila částka 756 tisíc korun.

Za rok 2017 zisk spadl na 316 tisíc korun. Největší zisk tedy vytvářela firma právě v době, kdy provozovala pro PP etickou linku. Zmátlík v rozhovoru pro Právo jakýkoliv střet zájmů popřel: „Do té firmy jsem vstoupil odhadem dva roky poté, co jsem odešel z Pražské plynárenské. Takže o střetu zájmů se nedá vůbec mluvit.“

Na dotaz Práva, proč došlo k tak rychlému navýšení zisků firmy Haládik po uzavření smlouvy s PP, Zmátlík řekl, že firma má více klientů a také více projektů. Zdůraznil, že pokud se tímto někdo snaží zpochybnit jeho nominaci, „je to hodně slabý čajíček a bude z toho hodně velká ostuda“.

Informace z veřejných zdrojů

„Pro mě byl pan Haládik běžný subdodavatel a dva roky poté, co jsem odešel z PP, jsem se rozhodl investovat do tohoto start-upu, protože mě prostě boj s korupcí zajímá.“ V souvislosti s tvrzením o běžném subdodavateli je nutné pro přesnost dodat, že Zmatlík přiznal, že se s Jozefem Haládikem, který je druhým spolumajitelem firmy, dlouhodobě zná.

Kandidáty si komise prověřuje hlavně podle veřejně dostupných zdrojů. Kandidát projde pohovorem, při němž podle Janusze Konieczného, člena komise se zaměřením na korupční oblast, čelí podrobným otázkám o svém předchozím působení a možném střetu zájmů.

U Zmátlíka se podle Konieczného podrobně řešily jeho zkušenosti, vztahy a projekty v PP, či jakým způsobem upozorňoval na případné problémy.

Právo s informacemi o možném střetu zájmů oslovilo radního pro transparentnost za piráty Adama Zábranského, který přislíbil, že se na věc podívá.

Pokud u některého z kandidátů může být střet zájmů a během pohovoru to dotyčný nepřizná, nemá to komise podle Zábranského mnohdy jak zjistit. Následně po svém telefonátu se Zmátlíkem dodal, že mu celou věc Zmátlík poměrně uspokojivě vysvětlil. „Z toho, co mi řekl, tak mi přijde, že to nijak problematické není,“ uzavřel.