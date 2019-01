Z okolí Dyje mizí tradiční ptáci: Rybáka nahrazuje racek

Fyzičku, dobré boty, pozorovací talent a znalosti o všem, co má peří. To je zhruba výčet potřebného, co musí mít každý, kdo se o víkendu podílel na velkém sčítání vodního ptactva. Jde o akci, která nemá jinde ve světě obdoby. Nepřetržitě se totiž koná ve stejných lokalitách a ve stejnou dobu od roku 1965.