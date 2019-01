dan, Právo

„Letos už nechci kvůli novému vedení TOP 09 kandidovat za tuto politickou stranu, byť s ní nadále sympatizuji. Rozhodl jsem se založit nové hnutí Evropa společně, které bude výrazně prosazovat myšlenku evropanství,“ sdělil Štětina na Twitteru.

Zároveň požádal své příznivce, aby podepsali petici, že se vznikem hnutí souhlasí. Podle zákona musí nové hnutí takto podpořit tisíc českých občanů.

Štětina Právu řekl, že už se mu za tři dny, kdy to sdělil svým blízkým, sešlo několik stovek podpisů. Kdo s ním bude na kandidátce, neprozradil. „Mám několik kolegů na kandidátku. Do 19. března je ještě dost času,“ dodal. Volby do EP se v Česku uskuteční 24. a 25. května, kandidátky musí být odevzdány na ministerstvu vnitra nejpozději 19. března.

Podle Štětiny hlavním programovým bodem bude prosazování myšlenky, že pro českou demokracii je nezbytné, aby byla „nezpochybnitelně zakotvena ve strukturách EU a NATO“. „Vede mě k tomu pocit nedokončené práce, pokračující konflikt na Ukrajině či stále malé povědomí o hybridní válce u nás i v Bruselu,“ uvedl Štětina.

Pospíšil: Škoda, že štěpí síly

V minulých volbách kandidoval jako nezávislý za TOP 09, ale na konci loňského roku sdělil, že se stranou vedenou Jiřím Pospíšilem už nechce nic mít.

Pospíšil Právu řekl: „Je škoda, že pan Štětina na základě osobní animozity vůči mně nebo někomu jinému štěpí proevropské síly v době, kdy se je naopak snažíme spojit.“ Dodal, že jednají o společné kandidátce s hnutím STAN a na začátku února představí společnou kandidátku. Lídrem Starostů pro tuto kandidátku je europoslanec Stanislav Polčák.