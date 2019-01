Petr Jemelka, Novinky

„Musíme mít kontrolu nad tím, z jakých komponent se kritická infrastruktura skládá. Je to úplně jednoduché. Musí to být vyráběné v důvěryhodných továrnách. Musí být kompletní dokumentace, o tom, co jaké prvky dělají,“ řekla Richterová v pořadu Otázky Václava Moravce.

Na námitku moderátora, že si čínská strana konečný produkt, tedy například mobilní telefon, může nastavit a na tom z jaké linky sjel, nezáleží, Richterová odpověděla, že expert Pirátů na danou problematiku Ondřej Profant navrhuje, aby „Evropská unie koordinovaně řekla, že třeba v průběhu pěti let by prostě cílem bylo, aby všechny veřejné zakázky na kritické (páteřní pozn. red.) infrastruktury byly založené na takzvaném otevřeném hardwaru”.

To je podle Richterové přístup založený na zdokumentování součástek, což předpokládá výrobu na „garantovaném území“, ideálně v Evropské unii. Pokud nebudou komponenty informačních technologií vyráběny v Evropské unii či na garantovaném území, navrhují Piráti podle Richterové vysílat delegace „přísných státních dohledových orgánů” do fabrik. Bez toho to prý nepůjde.

Řeč o čínském hackingu byla v Otázkách Václava Moravce v souvislosti se současnou kauzou kolem firmy Huawei.