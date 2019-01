Renáta Bohuslavová, Novinky

„Na setkání se starosty jsme si ujasnili vedení trasy včetně podoby Pražského okruhu a harmonogramu výkupu zelených pásů. Otevřená komunikace se starosty pro mě bude prioritou, abychom předešli zbytečným blokacím a průtahům a mohli postupovat co nejrychleji,” řekl Novinkám pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Sešel se se starosty městských částí Horní a Dolní Měcholupy, Uhříněves, Běchovice, Koloděje, Dubeč, Královice, Nedvězí a Kolovraty.

Jednou z čtvrtí, které se dostavba Pražského okruhu dotkne nejvíce, jsou Běchovice. Právě odtud v minulosti zaznívala největší kritika a obavy o to, jak dostavba na čtvrť dopadne.

„Teď máte průjezd 80 tisíc aut po Jižní spojce, která je poblíž Běchovic, a po zkapacitnění a zprovoznění 511 by tam mělo projíždět 120 až 150 tisíc aut denně a my jsme chtěli, aby ŘSD udělalo opatření, aby dopady do Běchovic zmírnily,” řekl Novinkám starosta obce Běchovice Ondřej Martan z ODS s tím, že pokud budou podmínky městských částí splněny, tak další námitky nejsou.

Plánovaná dostavba Pražského okruhu

FOTO: Mapy.cz, Novinky

Podmínky městských částí splněny



Městské části zaprvé podle Martana požadují, aby město začalo vykupovat a zalesňovat pozemky, které jsou okolo plánované stavby. „To pro nás bylo splněné 30. srpna, kdy to ještě tehdejší rada hl. m. Prahy schválila,” uvedl Martan.

„Druhá věc se týká rozvoje celého pražského kruhu, protože ten bude fungovat opravdu jen ve chvíli, kdy bude spuštěn do provozu celý, včetně severní části a hlavních částí 518 a 519. Ve středu pan náměstek Scheinherr potvrdil, že podporuje dostavbu severní části podle platného územního plánu a že nebude docházet k průtahům při hledání jiných alternativních tras,” doplnil Martan.

Ťok a Scheinherr se sejdou v pondělí



Pražský náměstek Adam Scheinherr se poprvé s ministrem Danem Ťokem o dostavbě Pražského okruhu bavil ve čtvrtek na společné schůzce s premiérem i ostatními členy rady. Na tom, že se jedná o prioritu, se shodli.

Podle Scheinherra se chystá zahájení výkupů pozemků pro ochranná pásma a projektování ochranných pásem. „Nyní budeme pracovat na nastavení koordinace postupu ŘSD a města, aby nedocházelo ke dvojím výkupům ve stejný čas každého pro svoji stavbu,” doplnil pro Novinky Scheinherr.

Podle ministerstva dopravy je podpora města důležitá. „Součinnost je potřeba při změnách územního plánu Prahy a dopravním modelování kvůli posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) u severní části okruhu. Ve vztahu ke stavbě 511, kde je vydáno souhlasné stanovisko EIA, může Praha pomáhat při výkupu pozemků před získáním pravomocného územního rozhodnutí a zajištění zelených pásů, které oddělí samotnou dopravní stavbu od jejího okolí,” upřesnil pozici Prahy a státu Ťok.

Stavba začne v roce 2021



Praha je podle Scheinherra v následujících třech letech do Pražského okruhu připravena investovat 2,5 miliardy korun především právě na přípravu ochranných zelených pásů. Jinak je Pražský okruh státní stavbou a prioritní zodpovědnost ze jeho dokončení leží na straně ministerstva dopravy a ŘSD.

Stát nyní v souvislosti s komunikací 511 požádal o vydání územního rozhodnutí. „Jakmile bude územní rozhodnutí vydáno a potvrzeno, začne majetkoprávní příprava a následné zahájení samotné stavby. S tou chceme začít v roce 2021, severní části Pražského okruhu se začnou stavět po roce 2024,” doplnil Tok.