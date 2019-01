pra, Právo

„Všechny v zimě udržované komunikace jsou se zvýšenou opatrností průjezdné. Nic jsme nemuseli uzavřít, kromě úseků, kde bylo kvůli k haváriím nutné pozastavit dopravu,“ ujistil v úterý dopoledne šéf zimní údržby z Trutnova Milan Baxa.

Horští silničáři nasadili v trutnovském okrese všech jedenáct sypačů doplněných traktorovými radličkami. Doprava po vesměs holých silnicích z nížin do hor probíhala v úterý plynule, nebýt občasných hazardérů za volantem.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cesta v okolí Janských Lázní v Krkonoších Zdroj: Vladislav Prouza, Právo

Devadesátkou se sice na hlavních tazích v podhůří a nížinách jet dalo, ovšem s rizikem, že se auto na zmrazkách dostane do smyku. „Bouralo se hlavně po ránu. Komplikace nastaly hlavně v úseku z Častolovic do Solnice na Rychnovsku, kde silnici zablokovaly uvízlé kamiony směřující do závodu Škoda Auto v Kvasinách. Celkem jsme v Královéhradeckém kraji v úterý napočítali okolo třicítky lehkých nehod,“ konstatoval policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

Pozor na laviny



Hřebeny Krkonoš pokrývá dvoumetrová vrstva sněhu, v horských střediscích se výška sněhu blíží jednomu metru. Platí třetí z pětibodové stupnice lavinového nebezpečí.

V Jizerských horách připadlo do úterního rána do 15 centimetrů, v Jeseníkách do 10 centimetrů. Další sníh připadl zejména na východě republiky v průběhu dne. V Beskydech i Jeseníkách leží i přes metr sněhu.

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

V Krkonoších sníh napadal na nestabilní zledovatělé podloží. Pád laviny hrozí včetně lavinových polí na mírnějších svazích. Lokality, kde hrozí akutní lavinové nebezpečí, ohraničují cedule.

Silnice v Krkonoších a Podkrkonoší se silničářům daří držet sjízdné.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Nastartované laviny mohou odpálit turisté pronikající do uzavřených lokalit. Módou se stal riskantní sjezd na snowboardech po lavinových svazích. Snowboardista nemá šanci lavině ujet. Krkonoše každoročně pustí okolo pětadvaceti větších lavin. Rekordní padesátka spadla v zimě 2005.

Podle meteorologů má vydatně sněžit až do čtvrtečního rána a mohlo by připadnout až půl metru sněhu. [celá zpráva]