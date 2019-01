Jiří Novotný, Právo

Jde o projekt Pošta Partner, v jehož rámci bylo dosud na franšízy převedeno 583 pošt, z toho letos 155. Projekt však naráží na odpor obcí.

Zejména ty malé se obávají, že v nich po zrušení kamenné pobočky poštovní služby časem zcela zaniknou.

Pošta Partner má přitom poskytovat všechny základní služby – příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO i prodej známek a kolků. V náplni její činnosti by nemělo chybět ani dobíjení předplacených SIM karet či prodej losů a tisku.

Úspora nižší, než se čekalo

Podle generálního ředitele ČP Petra Knapa je Pošta Partner nadále životaschopným projektem. Ukázalo se však, že úspora nákladů České pošty ze zrušení kamenné pobočky a převodu služeb na franšízu je o čtvrtinu nižší, než předchozí vedení tohoto státního podniku předpokládalo. Proto bylo nyní rozhodnuto záměr zredukovat.

Na otázku, co říká změně strategie České pošty, odpověděl předseda Sdružení místních samospráv (SMS) Stanislav Polčák: „Je to rozhodně lepší zpráva, než kdyby ČP setrvávala na původním záměru. Pro nás je však klíčové, aby obce nebyly ke vzniku franšízy nuceny, ale aby to bylo pouze na jejich rozhodnutí.“

Stejný názor má i předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Jak Právu Lukl řekl, Pošty Partner by měly vznikat pouze tam, kde o to mají samosprávy zájem.

Představitelé obou organizací o těchto otázkách s vedením ČP jednají. Zatím poslední takové setkání se uskutečnilo v prosinci.

„Panu Knapovi jsme například nabídli, že Česká pošta by v obcích mohla převzít vybírání místních poplatků, a získat tak od obecních úřadů úhradu. Úsporu nákladů by zase České poště mohlo přinést, kdyby její pobočka přešla do prostor, které jí nabídne obecní úřad. Takové objekty lze snadno vytipovat v řadě míst,“ informoval Polčák.

Dosud vzniklé franšízy sídlí zpravidla na obecních úřadech, v místních prodejnách či čerpacích stanicích. Jejich provozovatelé jsou ovšem nespokojeni s příspěvkem, který na zajištění poštovních služeb od ČP dostávají. „Česká pošta hradí jen polovinu nákladů a mělo by se to dostat alespoň na šedesát procent.

Vyřešit by také ČP měla servis pro Pošty Partner. Když v nich někdo onemocní, není za něj náhrada a služby mají výpadky. Pošta by tedy měla sestavit nějaký operativní tým, jenž by v takovém případě zaskočil,“ doporučuje Polčák.

Pokud vedení ČP na tyto požadavky přistoupí, mohl by se změnit převážně nedůvěřivý postoj měst a obcí k projektu Pošta Partner. Ke zrušení kamenné pobočky a nahrazení franšízou by pak obce přistupovaly rozhodně racionálněji.