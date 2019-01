Jan Martinek, Právo

„Hlavním problémem Babišovy politiky je, že mu chybí koncepce, zakotvení a celková strategie. Aby si nerozhádal ČSSD a KSČM, tak zlevňuje dráhu, zavádí zdarma obědy ve školách, to jsou komunistická opatření, o kterých jsme v roce 1989 věděli, že se musí zlikvidovat,“ uvedl Klaus.

„Toto ustupování je dáno slabostí, nemá silnou většinu. Má partnery z levice, tak dělá levicovou politiku,“ míní bývalý prezident.

Řekl také, že je škoda, že s Babišem nešla do vlády pravicová ODS. „Dnes by tak mohla provádět tvrdá pravicová opatření, která by nikdy sama neprosadila,“ řekl.

Klaus Babiše pochválil za nesouhlasný postoj vůči globálnímu paktu o migraci, zároveň ale řekl, že si podle něj premiér vůbec nevšiml, že úmluvy jsou dvě. Pakt o uprchlících vláda naopak podpořila.

„Předseda vlády řeší problémy Agrofertu, své rodiny, dálnici D1 a obědy zdarma. O tom, že jsou dva pakty, nejspíš ani nevěděl,“ poznamenal Klaus, který kritizoval i opozici, že se vůči Babišovi vymezuje personálně, a ne z hlediska jeho politiky.

EU rozbíjí národ

Bývalý prezident také kritizoval multikulturalismus, který označil za nové náboženství, stejně jako klimatický alarmismus, vůči kterému Klaus dlouhodobě vystupuje.

„Multikulturalistický útok na základy evropské civilizace vidím jako zásadní problém. Invaze multikulturalismu jako základního likvidačního prvku evropské civilizace a kultury, posílená migrací do Evropy, je zásadní fenomén, který naši dobu nejvíce ohrožuje,“ varoval Klaus.

Hlavním nástrojem rozbíjení našeho domova a národa je podle něj Evropská unie. „EU nám nikdy nemůže nabídnout domov, vlast. Považuji za projev schizofrenního myšlení řady našich politiků, kteří loni velebili sté výročí založení republiky, ale nikdo nevytvořil logický závěr, že žijeme v době totálního ataku na národní stát ze strany EU, které nejde o nic jiného než o zánik národního státu,“ řekl Klaus.

Vyplísnil i tři nejvyšší ústavní činitele - prezidenta Miloše Zemana (SPO), předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) a předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) - že ve svých novoročních projevech o EU i o migraci cudně mlčeli.

Ukrajina provokuje Putina

V zahraničí považuje Klaus za největší riziko Ukrajinu. „Je ponoukána politickými elitami Západu včetně těch našich, aby co nejvíc provokovala Rusko a prezidenta (Vladimira) Putina. Tam vidím ohnisko nebezpečí,“ řekl Klaus.

„Putin se pořád chová opatrně a střízlivě, nenaskakuje na každou provokaci, což je štěstí. Být tam někdo, kdo se chová chaoticky, tak ten kotel prachu mohl dávno vybuchnout,“ uvedl.

Klaus se také vyjádřil k informaci sázkových kanceláří, že na něj sází nejvíc lidí jakožto na nástupce Zemana na Pražském hradě a nejlepší kurz má jeho syn, poslanec za ODS.

„Nevím, ta možnost tady je, ale je to spíš úkol pro příští generace,“ odpověděl na otázku, zdali zvažuje, že by na post po Miloši Zemanovi znovu kandidoval.

Příští prezident by měl podle Klause být vyprofilovaná osobnost s jasným názorem. „Můj syn předvádí názorovou vyprofilovanost velmi dobře, má odvahu foukat proti větru,“ zhodnotil exprezident postoje svého syna.