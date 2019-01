Novinky

V Praze-Klementinu naměřili loni průměrnou roční teplotu 12,8 stupně Celsia.

„Rok 2018 byl v Praze-Klementinu nejteplejší rok od začátku měření v roce 1775, žádný rok dosud neměl tak vysokou průměrnou roční teplotu,“ uvedli meteorologové.

Průměrná roční teplota 12,8 stupně znamená mimořádný nadprůměr. Odchylka od normálu 1981-2010 dosáhla plus 2,0 stupně Celsia, odchylka od starého normálu z období 1961-1990 by byla plus 2,8 stupně Celsia a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 činí plus 3,2 stupně Celsia.

Teplotně nadprůměrný byl s průměrnou teplotou 4,5 stupně i uplynulý prosinec, vyznavače rekordů však neuspokojí.

„Umístil se na 18. až 20. místě z 244 dosavadních prosinců, což znamená, že letošní prosinec se vešel mezi 10 procent nejteplejších prosinců od roku 1775,“ konstatovali meteorologové.

Nejteplejší prosinec od roku 1775 byl zaznamenán roku 2015 s průměrnou měsíční teplotou 7,2 stupně Celsia, nejchladnější byl zaznamenán v roce 1788 s průměrnou měsíční teplotou -9,7 stupně Celsia.