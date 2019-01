Novinky, ČTK

Riziko lavin je hodnoceno podle mezinárodní stupnice s hodnotami od jedné do pěti. Třetí stupeň je pak charakterizován jako značné lavinové nebezpečí.

„Je naprosto nutné, aby všichni pečlivě plánovali trasy túr tak, aby vždy dokázali bezpečně, včas a bez zbloudění dojít do cíle. Jakýkoliv náhodný pohyb mimo značené trasy může mít za následek ohrožení zdraví či dokonce života,“ důrazně varuje náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.

Dodal, že kromě plánování by turisté samozřejmě neměli podceňovat kvalitní výbavu, především oblečení a obutí. „Jakmile fouká, tak sníh je zvířený a v důsledku toho je snížená viditelnost. Je tam samozřejmě i mlha. Důvod, proč hřebenové túry nedoporučujeme, je ten, že vítr má neustále zesilovat,” řekl.

Třeba na hřebenové Luční boudě byla v sobotu ráno mlha, teplota okolo minus tří stupňů Celsia a v okolí přes metr sněhu. Na hřebenech dosahuje vítr síly přes 80 kilometrů v hodině. Kvůli silnému větru se v sobotu ráno nerozjel ani jeden ze dvou úseků lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Horní úsek z Růžové hory na Sněžku zůstane mimo provoz i v neděli. [celá zpráva]

Podle sobotního hlášení horské služby leží na hřebenech Krkonoš okolo jednoho metru sněhu, přičemž za posledních 24 hodin napadlo 15 centimetrů nového sněhu. V minulých dnech přibylo přes půl metru sněhu.

„Sníh padal na ledovou krustu, za působení silného nárazového severozápadního větru, který přemístil sníh na závětrné svahy. Zde se mohou vyskytnout laviny deskové. Během dne bude nadále sněžit za silného severního větru,” uvedl v sobotu na webu horské služby Robert Dlouhý.

V nižších polohách hor by měl padat sníh s deštěm, tam se mohou vyskytnout laviny z mokrého sněhu. „Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu,” uvedl Dlouhý. Podle něj by si lidé měli dávat pozor především na svazích nad 30 stupňů.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin. V minulých letech byl v Krkonoších dosažen nejvýše čtvrtý stupeň.

Dva turisté uvízli v Labském dole

Dvojici mladíků z Jižních Čech ve věku 23 a 24 let zachraňovala v pátek odpoledne horská služba v Labském dole. Záchranáři je hledali v náročných podmínkách nepřehledného terénu zasněženého dolu, neboť sešli z cesty a nevěděli, kudy dál. „Kontaktovali nás kolem půl čtvrté s tím, že jsou někde mezi skalami a nedokážou se dál dostat. Domluvili jsme se, že si na místě stáhnou aplikaci Záchranka a podle ní jsme pak zjistili, že jsou v prostoru pod Šmídovou vyhlídkou,“ uvedl k okolnostem akce Štěpán Dunka, dispečer Horské služby Krkonoše.

Záchranáři se k turistům vypravili vrchem ze stanice Medvědín, dalším tým postupoval ze Špindlerova Mlýna od konce běžecké trasy v Labském dole. „Krátce před půl pátou se podařilo jednomu z našich členů spustit přímo k mládencům a pak už pomalu sestupovali nepřístupným terénem a v hustém sněžení dolů. Turisté byli poté v pořádku, jen vyčerpaní a podchlazení, transportováni do Špindlerova Mlýna,“ doplnil Pavel Jirsa.