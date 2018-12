Novinky

Směnárenskou novelu, kterou iniciovalo hnutí STAN a následně ve vlastním znění prosadila vláda, schválil Senát 20. prosince. [celá zpráva]

Další z podepsaných novel přesouvá od příštího roku jízdné ve vlacích, autobusech a lanovkách do snížené, desetiprocentní sazby DPH. Doposud jízdné spadalo do sazby 15procentní. Návrh hnutí STAN podle ministryně financí Aleny Schillerové připraví veřejné rozpočty o 930 milionů korun. [celá zpráva]

Vedle toho prezident podepsal rovněž novelu plemenářského zákona, novelu notářského řádu a změny zákona o spotřebních daních, které se dotýkají zelené nafty pro zemědělce. Ta zůstane odstupňovaná podle intenzity chovu zvířat.