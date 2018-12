Ivan Blažek , Právo

„Jedná se o průlomový revoluční projekt nejen v rámci vězeňské služby, ale fakticky i v rámci celé České republiky,“ řekl Právu Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby ČR.

Obě strany ve čtvrtek podepsaly příslušnou smlouvu, stavba začne zřejmě v roce 2020.

„Soukromá společnost postaví výrobní halu na pozemcích státu, tedy na pozemcích vězeňské služby, kompletně na své náklady a ponese veškerá podnikatelská rizika. Stát se naopak zaváže, že jí bude pozemek třicet let pronajímat, a dodávat vězněné osoby jako zaměstnance. Po uplynutí zmíněné doby firma objekt bezúplatně převede do vlastnictví státu,“ vysvětlil Dohnal, podle něhož se přesunutím výroby mimo vlastní areál také zvýší bezpečnost věznice.

„Nebudou do ní muset zajíždět kamiony a docházet externí osoby - předpokládáme, že se díky tomu sníží průniky nepovolených předmětů,“ poznamenal Dohnal.

Práce jako odměna



MEA zaměstnává odsouzené už nyní - v objektu uvnitř vězeňských zdí pracuje na dvě stě trestanců. Podle ředitele věznice Petra Vlka nová hala vznikne v její těsné blízkosti. „Na místě stávajícího parkoviště pro zaměstnance. S věznicí bude spojena koridorem a musí odpovídat standardům pro zaměstnávání vězňů ve střeženém objektu,“ konstatoval Vlk.

Firma, která v Plzni vyrábí kovové rošty, začala zdejší odsouzené využívat už v roce 2000. „V posledních letech se spolupráce rozšířila, je pro nás důležitá, protože máme vysoký podíl ruční práce,“ poznamenal jednatel společnosti Torsten Wende.

Jedním z těch, kteří pro MEA pracují už nyní, je devětatřicetiletý Tomáš. „Před čtyřmi roky jsem začínal jako svářeč, potom jsem šel dělat přípraváře výroby a nyní obsluhuji automatický lis,“ uvedl. „Pro každého rozumně smýšlejícího člověka ve výkonu trestu je práce odměna. Tady je třísměnný provoz, a to čas ubíhá úplně jinak, letí to jako hrom. A člověk si vydělá peníze, může splatit nějaké dluhy,“ podotkl Tomáš, který doufá, že po propuštění bude moci ve firmě pokračovat.

Rekordní číslo



Z osazenstva borské věznici nyní pracuje téměř pět set osob, tedy zhruba polovina vězňů schopných práce. Celostátně je to už přes šedesát procent. „To je rekordní číslo,“ uvedl Dohnal. „Hraje nám do not, že v republice chybí pracovníci všech profesí. A když soukromý sektor zjistil, že se práce vězňů vyplatí, že pracují zodpovědně, tak se zájem zvýšil.“