Renáta Bohuslavová, Novinky

„My jsme doufali, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde, protože do té doby bychom to byli schopni zvládnout, ale bohužel přišel v této fázi. Prostě to přebíráme do vlastních rukou a končí,“ prohlásil na tiskové konferenci v úterý odpoledne ministr Dan Ťok (za ANO).

To, že se částečně jedná o jeho problém, nepopírá. Ale kritiku opozice označuje za pokrytectví. „Slyšel jsem ohňostroj pokrytectví a pobouření. Skoro to vypadá, jako by si tyto strany neuvědomovaly, co bylo v minulosti,” pokračoval Ťok a mířil především na lidovce, kteří zařazení mimořádného bodu ke kalamitnímu stavu na D1 navrhli, a na dobu, kdy měli v letech 2002 až 2006 ministra dopravy Milana Šimonovského.

Ťok dále uvedl, že ke kalamitnímu stavu minulý týden na D1 došlo kvůli kombinaci nešťastného zúžení a neplnění termínů ze strany zhotovitele. Sdružení stavebních firem, které opravovalo dálnici D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru, od smlouvy o dílo uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) odstoupilo. [celá zpráva]

Video

Letecké záběry z D1 ve čtvrtek ve 13:00

„Okamžitě tento úsek rozšíříme, aby se tam dalo projíždět ve dvou pruzích pro kamiony, a ŘSD v nejbližší době upraví dálnici tak, aby se to dalo vysoutěžit znova,” doplnil Ťok a řidičům, kterým situace způsobila komplikace, se omluvil.

Pokud by opravy neprobíhaly, tak by se časem podle něj po silnici nedalo jezdit vůbec.

Ťoka kritizuje Babiš i ČSSD



Ministra kritizuje opozice i koaliční partner ČSSD a poslanci po něm budou chtít na půdě Sněmovny vysvětlení. „Apelujeme na ministra, aby skutečně začal řešit problémy. Není to záležitost jednoho nebo dvou dnů. Situace opravdu hrozí katastrofou,” prohlásil k problematice předseda poslanců koaliční ČSSD Jan Chvojka. „Nejsme s jeho výkonem spokojeni na 100 procent,” zdůraznil Chvojka. [celá zpráva]

Na ministra a ŘSD se naštval i premiér Babiš. „Pana ministra jsem už minulý týden důrazně vyzval, aby to řešil. Očekával bych, že když vznikl ten problém, že šéf ŘSD půjde na místo a bude to tam organizovat,” řekl Novinkám premiér. „Nemají se vymlouvat na kamiony nebo na stavební firmu, je to odpovědnost ŘSD. Ministr řídí ŘSD, měli by to vysvětlit,” dodal Babiš.